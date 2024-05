Vanaheim auf „Aus Stein Geschlagen“-Tour 2024 am 28.04.2024 im Nachtleben, Frankfurt

Bands: Vanaheim, Keops, End Of The Dream

Ort: Nachtleben, Kurt Schumacher Str. 45, 60313 Frankfurt am Main

Datum: 28.04.2024

Kosten: 25,00 €

Genre: Pagan Metal, Metal, Rock, Symphonic Metal, Epic Folk Metal

Besucher: ca. 100 Besucher

Veranstalter: Nachtleben Frankfurt

Link: https://www.facebook.com/events/1808430386285051

Setlisten:

Keops

End Of The Dream

Vanaheim Unconsicious Mind The Machine Road To Perdition My Soul Released Trauma She Sell Sanctuary Rise Again Keops Defile Away Colder Until You Break Follow The Angels Who Do You Think You Are Dark Reflection The Heart In Me Forefather’s Awakening (Intro) Onbevangen Demovoi Uit Stehen Geslagen Daughter Of The Dawn Reuzenspraak Verloren Dwarven Chant Gevallen In De Nacht

Die niederländische Epic Folk Metal Band Vanaheim zieht im April und Mai 2024 auf ihrer Aus Stein Geschlagen Headlinertour mit voller Kraft durch Deutschland. Persönlich kennengelernt habe ich die Band das erste Mal 2022 auf dem Mahlstrom Festival am Herthasee. Im letzten Jahr gastierten sie noch einmal dort. Vanaheim-Bassist Mike Seidel hat mich zur Tour eingeladen, ich habe mir den Termin in Frankfurt rausgesucht. Heute am Sonntagabend relaxt nach Frankfurt gefahren und wie immer im Parkhaus Konstablerwache einen (günstigen) Parkplatz gefunden.

Ca. 20 Minuten vor Konzertbeginn bin ich im Nachtleben angekommen und gehe runter in den Keller. Hier ist es noch ziemlich ruhig und familiär. Mike läuft schon zwischen den Fans rum und unterhält sich mit den ihm bekannten Gesichtern. Er freut sich, mich zu sehen (die Freude ist auch auf meiner Seite) und wir unterhalten uns noch etwas. Er berichtet, dass man ganz happy mit der ersten Headlinertour sei! Es würden sich momentan immer so ca. 100 Fans einfinden. Vanaheim sind damit sehr zufrieden, die Veranstalter hätten hier und dort etwas mehr Fans erwartet. Es sei aber so, wie es sei. Genau, richtige Einstellung, pflichte ich ihm bei.

Am Merchstand sehe ich schon den einen oder anderen Musiker von Keops, der Band, die heute den Opener machen. Dann geht es recht schnell und die Jungs sind auf der Bühne. Die Band, die bereits 1995 von Bruno Mičetić gegründet wurde, dürfte wohl den wenigstens hier bekannt sein, obwohl die Band bereits drei Alben veröffentlicht hat. Auf den ersten beiden Alben ist die Band in ihrer Landessprache Kroatisch zu hören. Damit landete die Band sogar in den heimischen Charts. Das letzte Album Road To Perdition stammt von 2022. Von diesem stammen die meisten Songs, die hier heute Abend gespielt werden. Bruno Mičetić hat die Band in den Jahren 2017/2018 „runderneuert“, weil er Musiker haben wollte, mit denen er was machen und auf Tour gehen kann. Mit dem neuen Album will man mit einem ursprünglichen Metalsound angreifen. Das klappt hier heute im Nachtleben in Frankfurt richtig gut. Die Band ist richtig forsch dabei. Ihr Sänger Zvonimir Špacapan zeigt sich recht stimmgewaltig und beherrscht die Screams ausgezeichnet. Die Band versteht es, die Fans im Nachtleben mit ihrer Musik zu erhellen. Die Band sorgt hier für Stimmung und fordert die Meute zum Mitmachen auf. Sie machen alles richtig und erspielen sich nicht nur spätestens mit dem Song Keops eine neue Fangemeinde hier in Frankfurt.

Nun sind die Niederländer End Of The Dream dran, deren Sängerin Alysia Van Horik eben noch am Merchstand der Band stand. End Of The Dream sind ebenfalls schon eine Weile unterwegs, genauer gesagt seit 2010. Auch bei ihnen gab es über die Jahre einige Veränderungen. Verbliebenes Gründungsmitglied ist Gitarrist Robin Van Ekeren, der oben auf der Bühne links (von mir aus gesehen) ziemlich cool eher im Hintergrund bleibt. Für die Show sorgen mehr seine Mitstreiter. Allen voran natürlich Alysia Van Horik, die die Band sich erst noch beim ersten Song ein paar Takte einspielen lässt und hinter dem Bandaufsteller rechts zunächst versteckt bleibt. Dann ist sie allerdings auf der Bühne und kann direkt mit ihrer Präsenz überzeugen. Dass sie singen kann, hat sie vor ihrem Engagement bei End Of The Dream bereits bei den niederländischen Gothic Metallern A New Dawn gezeigt. Seit 2022 hat sie bei End Of The Dream die Rolle der Frontfrau übernommen und somit Vorgängerin Micky Huijsmans abgelöst.

Die Band hat mit All I Am (2015) und Until You Break (2017) zwei Alben herausgebracht. So ist die heutige Setliste ein Mix aus diesen beiden Alben. Der Sound der Band ist richtig gut. Symphonic Metal mit einem leicht progressiven Einschlag. Until You Break ist vielleicht der passende Satz zum Gig des Sextetts am heutigen Abend. Es dauert hier überhaupt nicht lange, bis das Eis gebrochen ist und die Fans von der Band begeistert sind. Alysia Van Horik versteht es hervorragend, die Fans anzusprechen und mitzunehmen. So erzählt sie, dass in den Niederlanden gestern der Koningsdag / Königstag war und dass man da traditionell ein Gläschen Schnaps trinkt. Das wusste ich auch noch nicht. Ich kann allerdings heute mit den Niederländern kein Schnaps trinken, denn ich muss nachher noch fahren. Hier ist es absolut hot und nicht Colder, wie ein Song der Band heißt. Spätestens mit dem abschließenden The Heart In Me hat die Band die Herzen der Fans hier im Nachtleben gebrochen. End Of The Dream bekommen, wie eben Keops auch, ihren verdienten Applaus für die unterhaltsame Show mit der stimmgewaltigen Frontfrau Alysia Van Horik.

In der Zwischenzeit haben sich sämtliche Musiker von Keops am Merchstand versammelt. Wir unterhalten uns recht lange. Dabei erfahre ich, dass Bandleader Bruno Mičetić aus dem Jazzbereich stammt und neben Keops noch andere Projekte am Start hat. Er ist ein Vollblutmusiker und lebt für die und von der Musik. Schon vor Ende der Show von End Of The Dream sehe ich die Vanaheim-Musiker in ihrer typischen Bemalung sich vorbereiten. Auch eine junge Dame ist dabei. Das ist mir allerdings neu, dass die Band eine Dame dabeihat, denke ich noch. Dann sind Vanaheim schon auf der Bühne und dies mit der jungen Dame. Die Auflösung ist schnell gegeben. Bei der jungen Dame handelt es sich um Rikke Linssen, die auf dem Debütalbum Een Verloren Verhaal (2022) noch als Gastmusikerin (Violine) gelistet ist. Mittlerweile ist Rikke Linssen fester Bestandteil von Vanaheim. Ich muss es gleich loswerden: Das steht der Band unheimlich gut.

Ich habe Vanaheim ja bisher zweimal live auf dem Mahlstrom Festival gesehen, da waren die Jungs allerdings immer nur unter sich zu viert. Die Bühne ist irgendwie folkloristisch/mittelalterlich hergerichtet. Ein tolles Bühnenbild, welches dem Gig noch einmal eine besondere Note verpasst. Nach dem Intro Forefather’s Awakening geht es hier richtig auf der Bühne ab. Ich hatte mir noch vorher überlegt, ob die Band weiß, wie klein hier die Bühne ist? Trotzdem lassen sie es sich hier nicht nehmen, mächtig Action auf die Bühne zu bringen. Vanaheim aus Tilburg/Niederlande, erst 2015 gegründet, gehen mit ihrem Epic Folk Metal Gemisch richtig ab. Das ist nun ein wilder Tanz hier, bei der Rikke Linssen heute richtig mitmischt. Von den Jungs kannte ich das ja schon und bin daher nicht überrascht. Sänger/Fronter Zino Van Leerdam und seine Mannen bringen hier richtig Wirbel ins Nachtleben rein. Songs des erst im letzten Jahr erschienenen Albums Een Verloren Verhaal gibt es auf die Ohren. Gitarrist Michael Van Eck darf auch mal mit der Akustikversion eines Songs überzeugen. Rikke Linssen hat große On-Ear-Kopfhörer auf den Ohren, während sie gekonnt mit lächelnder, fragender und aufreizender Mimik mit ihrer Violine und ihren Mitspielern herumwirbelt. Da sollte man bei den Kopfhörern vlt. eine Änderung machen – wenn schon On-Ear, dann vielleicht in Form von Elfenohren oder so!? Das würde auf jeden Fall richtig gut zum Bühnenbild passen. 😉

Zino Van Leerdam liest aus einem großen Buch, erzählt von einem Song, der in den Wäldern und den Bergen der Niederlande spielt; also in den Dutch Mountains. Das wird mit einem Lächeln bei den Fans aufgenommen. Wie hoch ist eigentlich die höchste Erhebung der Niederlande? Es gibt ja Google, also hier die Auflösung: Der Vaalserberg ist mit 322,4 Meter über dem Meeresspiegel die höchste Erhebung der Niederlande, also von wegen Dutch Mountains. Bassist Mike Seidel wird von seinem Sänger mal aufgefordert, zu übersetzen, also „Habt ihr noch Bock“, was ebenfalls mit einem Gelächter bei den Fans quittiert wird.

Vanaheim zeigen hier mit ihren epischen Nummern, mit harten Riffs, dass Pagan Metal richtig geil sein kann. Sowohl die Spaßfraktion als auch die etwas „härteren“ Metalfans werden sehr gut bedient. Zum Abschluss wird ein langer Song, Zino Van Leerdam korrigiert sich: sehr langer Song, angekündigt. Mit Gevallen In De Nacht ist dann hier Schluss, alle Akteure des heutigen Abends kommen noch einmal auf die Bühne und verabschieden sich. Ich verabschiede mich ebenfalls bei Mike Seidel und der Band und bedanke mich für die Einladung. Das hat heute hier gefallen am Abend, es ist ja noch nicht Nacht 😉

Wer jetzt richtig Bock auf Vanaheim hat, der kann sie noch auf den unten stehenden Terminen live sehen!