Simone Simons: veröffentlicht Video zu „R.E.D.“ aus ihrem Debüt-Soloalbum

Simone Simons hat das Video zu R.E.D. von ihrem Debüt-Soloalbum Vermillion veröffentlicht, das am 23. August über Nuclear Blast Records erscheinen wird.

Simone Simmons & Arjen Lucassen kommentieren:

„R.E.D. deals with the rise of artificial intelligence, imagining a future where the creation begins to outpace the creator. It reflects on the AI’s growing self-awareness and its unfulfilled desire to experience emotions, something that its synthetic nature makes impossible to ever realize. The song also looks at the double-edged nature of technological advancements and the profound existential questions that are becoming ever more important to address.“

Seht euch das Video zu R.E.D. jetzt hier an:

Über Simone Simons:

Seit mehr als 20 Jahren, seit sie ein Teenager war, hat Simone Simons ihren eigenen Weg als Frau in der Welt des Metal eingeschlagen. Als Leadsängerin, Ikone und Vorbild für eine ganze Generation weiblicher Metalheads ist die Epica-Sängerin nach wie vor eine der prominentesten Schlüsselfiguren in Sachen Metal. Nach acht Alben und unzähligen Welttourneen mit ihrer Band hat Simone Simons endlich die Zeit gefunden, ihr erstes Soloalbum zu veröffentlichen – ein Moment, auf den sie 15 Jahre lang gewartet hat! Ihr atemberaubendes Debütalbum Vermillion ist ein beeindruckendes Werk, das sowohl ihre bewegte Vergangenheit als auch ihren Aufstieg zum Ruhm dokumentiert und ihre vielen verschiedenen Einflüsse zeigt, die von Prog-Rock über Filmmusik und Metal bis hin zu elektronischen Elementen reichen.

Über den Zeitpunkt ihres mit Spannung erwarteten Ausflugs in die Gefilde einer Solokarriere sagt die niederländische Sängerin mit einem entwaffnenden Grinsen: Epica hat für mich Priorität und ich habe immer die Freiheit, neben meiner Karriere bei Epica auch andere musikalische Projekte zu verfolgen. Dennoch hatte ich nie die Zeit, mich in ein Projekt in diesem Ausmaß zu stürzen.

Manche Unternehmungen erfordern Geduld und Zeit, und das zu Recht. Simone hat sich entschieden, ihr Soloprojekt nicht zu überstürzen, sondern sich genau zu überlegen, wie sie sich präsentieren möchte. Rechts auf der Bühne steht Arjen Lucassen (Ayreon). Ihr musikalischer Partner und langjähriger Kollaborateur ist kein Fremder in Bezug auf ihre erhabene Opernstimme. Gemeinsam haben sie ein klangliches Universum geschaffen, das der einflussreichen Persönlichkeit, die sie ist, gerecht wird. Und während viele ihr Soloprojekt als radikale, sogar provokante Abkehr von allem, wofür sie stand, ansehen würden, bleibt Simone ihrer Liebe zu epischen Melodien, großen Refrains und monumentaler, intelligenter Musik treu.

