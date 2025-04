Verlosung: zweimal 1 Ticket für das Hell Over Halen 2025 am 02.05. und 03.05.2025 in Halen

Time For Metal und der Hell Over Halen e. V. verlosen zweimal 1 Ticket für das Hell Over Halen 2025 am 02.05. und 03.05.2025 in Halen.

Am 02.05. und 03.05.2025 erhebt sich Halen erneut zum niedersächsischen Epizentrum der harten Klänge! Die neueste Ausgabe des Hell Over Halen Festivals verspricht ein musikalisches Intermezzo, das Metal-Fans aus allen Richtungen anzieht. Mit einer Vielzahl hochkarätiger Bands aus verschiedenen Stilrichtungen wird der Heideweg 44 zur Austragungsstätte für alle, die laute Gitarren und donnernde Drums lieben und den deutschen Underground supporten.

Der Veranstalter Hell Over Halen e.V. hat keine Mühen gescheut, um ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Mit dabei sind unter anderem Asenblut, Macbeth, Crossplane und Soulbound, die das Publikum mit energiegeladenen Performances begeistern werden.

Die Karten für das Festival sind weiterhin erhältlich! Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen will, sollte sich schnell Tickets über folgenden Link sichern: https://helloverhalen.leoticket.de.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 15.04.2025!