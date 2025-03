Battle Beast: veröffentlichen neue Single „Wings Of Light (Live In Helsinki 2023)“

Die finnischen Metalstars Battle Beast sind die perfekte Wahl für alle, die intensive und energiegeladene Live-Shows mit perfekter musikalischer Performance und Songwriting, kraftvollen Vocals, spektakulärer Kulisse, Feuer, Kraft und Spaß lieben. Die Live-Version von Wings Of Light, die im Januar 2023 in der ausverkauften Helsinki Ice Hall aufgenommen und gefilmt wurde, ist beeindruckend und macht Lust auf mehr Shows sowie auf das bevorstehende erste Live-Album, das am 11. April veröffentlicht wird. Das neue Live-Album Circus Of Doom – Live In Helsinki 2023, das vor 3.000 begeisterten Fans in der Helsinki Ice Hall aufgenommen wurde, erscheint am 11. April über Nuclear Blast Records. Die Europatour von Battle Beast startet am 17. Oktober mit ihrem bisher größten Headlinershow in Deutschland in der Inselpark Arena in Hamburg und wird die Band bis Mitte Dezember auf Tour halten. Um das Line-Up mit melodischem Metal zu vervollständigen, werden Dominum als Special Guest und Schwedens aufstrebende Power-Metal-Band Majestica als Opening-Act die Tour begleiten.

Der Bassist Eero Sipilä äußert sich begeistert: “Wings Of Light was always one of the highlights to perform on the Circus Of Doom Tour, and this recording from Helsinki really is really the ultimate way to experience the song. Crank it up and make sure your neighbours get to enjoy it too!”

Seht euch das neue Live-Video zu Wings Of Light (Live In Helsinki 2023) hier an:

Streamt Wings Of Light (Live In Helsinki 2023): https://battlebeast.bfan.link/wings-of-light-live

Battle Beast – European Tour 2025

17-Oct-25 Germany, Hamburg – Inselpark Arena

18-Oct-25 Germany, Berlin – Huxleys Neue Welt

19-Oct-25 Netherlands, Den Bosch – The Rock Circus

21-Oct-25 England, Birmingham – O2 Institute

22-Oct-25 England, Manchester – O2 Ritz

23-Oct-25 England, Bristol – O2 Academy

24-Oct-25 England, London – O2 Shepherd´s Bush Empire

25-Oct-25 France, Paris – Elysee Montmartre

26-Oct-25 France, Toulouse – Bikini Toulouse

28-Oct-25 Spain, Madrid – Sala La Riviera

29-Oct-25 Spain, Barcelona – Sala Apolo

30-Oct-25 France, Lyon – Transbordeur

31-Oct-25 Germany, Filderstadt – FILharmonie

01-Nov-25 Germany, Wiesbaden – Schlachthof

02-Nov-25 Belgium, Antwerp – Trix

04-Nov-25 Germany, Hannover – Capitol

05-Nov-25 Denmark, Roskilde – Gimle

06-Nov-25 Sweden, Huskvarna – Folkets Park

07-Nov-25 Sweden, Gothenburg – Trädgårn

08-Nov-25 Sweden, Stockholm – Fryshuset Arenan

09-Nov-25 Norway, Oslo – Rockefeller Music Hall

28-Nov-25 Germany, Leipzig – Felsenkeller – Ballsaal

29-Nov-25 Germany, Nuremberg, Löwensaal

30-Nov-25 Austria, Vienna – Arena Wien

01-Dec-25 Slovakia, Bratislava – Majestic Music Club

02-Dec-25 Hungary, Budapest – Barba Negra Red Stage

03-Dec-25 Slovenia, Ljubljana – Cvetlicarna d.o.o.

05-Dec-25 Germany, Munich – TonHalle

06-Dec-25 Switzerland, Pratteln – Z7 Konzertfabrik

07-Dec-25 Italy, Trezzo sull’Adda – Live Club

09-Dec-25 Switzerland, Lausanne – Metropole

10-Dec-25 Germany, Saarbrücken – Garage

12-Dec-25 Germany, Oberhausen – Turbinenhalle

13-Dec-25 Czech Republic, Zlin – Sports Hall Datart

14-Dec-25 Poland, Warsaw – Progresja

Mehr Infos zum kommenden Album Circus Of Doom – Live In Helsinki 2023 findet ihr hier:

Facebook: https://www.facebook.com/battlebeastofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/battlebeastband/