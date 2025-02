Battle Beast: kündigen neues Album „Circus Of Doom – Live In Helsinki 2023“ an

Aufregende Neuigkeiten von den finnischen Metal-Meistern Battle Beast, die jetzt ihr majestätisches neues Live-Album Circus Of Doom – Live In Helsinki 2023 ankündigen, das in der Helsinki Ice Hall vor 3.000 ekstatischen Fans gefilmt und aufgenommen wurde. Das Live-Album wird am 11. April über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Mit King For A Day – (Live In Helsinki) präsentiert die Band das brandneue Video zum kommenden Album.

Bassist Eero Sipilä äußert sich begeistert:

„Our homecoming show was certainly one for the books. After the endless Covid delays, with our closest friends in the audience and our biggest production brought alive on stage, this night served as a true celebration of live music and life itself. We can’t wait to share this package with you all!“

Seht euch das neue Live-Video zu King For A Day (Live In Helsinki 2023) hier an:

Nach fast zwei Jahrzehnten Karriere, sechs Alben, über 300 Millionen Streams, vier aufeinanderfolgenden Nummer-1-Alben und dem stärksten Line-Up, das die finnische Symphonic-Heavy-Metal-Band je hatte, ist es an der Zeit, dass Battle Beast ein richtiges Live-Album veröffentlichen. Nun erscheint Circus Of Doom – Live In Helsinki 2023 endlich am 11. April 2025 über Nuclear Blast Records als digitales Album und Limited Edition CD plus Blu-ray Digipak.

Mit 117 Minuten Spielzeit, 15 Songs, einem atemberaubenden 24-seitigen Booklet, das die beeindruckende Bühne und Performance der Band in einer Reihe von Fotos von Jaakko Manninen zeigt, und einem Artwork von Jan Yrlund ist Circus Of Doom – LIve In Helsinki 2023 ein triumphales Zeugnis der einzigartigen, abenteuerlichen und monumentalen Musik von Battle Beast. Aufgenommen in der Helsinki Ice Hall am 27. Januar 2023, gemischt vom „Keytaristen“ der Band, Janne Björkroth, und gemastert im legendären Finnvox von Mika Jussila, ist dieses gewaltige Live-Paket ein Highlight für jeden eingefleischten Fan da draußen und fängt die ambitionierte dystopische Karnevalsshow, die Battle Beast während ihres vergangenen Tourzyklus auf die Beine stellten, perfekt ein. Und seid versichert, dass Noora, Janne, Joona, Juuso, Eero und Pyry bereits ein noch aufregenderes neues Kapitel für ihre fantastische Geschichte vorbereiten, das euch direkt ins Herz treffen und über den brennenden Himmel hinausführen wird.

Die Trackliste zu Circus Of Doom – LIve In Helsinki 2023 findet ihr hier im Time For Metal Release-Kalender:

Battle Beast sind:

Noora Louhimo | Gesang

Eero Sipilä | Bass

Joona Björkroth | Gitarren

Juuso Soinio | Gitarristen

Janne Björkroth | Keyboards

Pyry Vikki | Schlagzeug

