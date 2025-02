Monhell: das Debütalbum „A Last Sigh Of Pain“ erscheint im April 2025

Die Metal-Szene wird bald mit dem Debütalbum von Monhell, A Last Sigh Of Pain, bekannt gemacht. An dem Projekt sind Monhell und Penumbra beteiligt, die beide auch Mitglieder von Kult Et Morte und Berserk sind und seit 1998 in der Black-Metal-Szene aktiv sind.

Monhell steht im Zentrum der Albumproduktion – er komponierte sämtliche Musik und Texte, spielte alle Instrumente ein und übernahm den klaren Gesang. Penumbra ergänzt den Sound mit seinem rohen, intensiven Gesang, der der langsamen, melodischen Black-Metal-Klanglandschaft des Albums zusätzliche Tiefe und Wut verleiht.

Mit einer Laufzeit von insgesamt 42 Minuten bietet A Last Sigh Of Pain ein sorgfältig ausgearbeitetes Hörerlebnis. Das Album wurde im Jahr 2024 aufgenommen und wird im April 2025 vom deutschen Label Fetzner Death Records veröffentlicht.