Unter dem Motto The Swedish Metal Attack 2025 kommt ein Paket der New Wave Of Swedish Heavy Metal im Frühjahr auf kurze Tour. Ambush sind neu bei Napalm Records und dürften den Nachfolger von Infidel (2020) in Teilen bereits fertig haben. Century legten im Januar 2025 mit Sign Of The Storm (Review hier) einen bärenstarken Genrevertreter auf den Tisch.

Die Termine sind:

07.05.2025 – Bambi Galore, Hamburg

10.05.2025 – Live Music Hall, Mörlenbach

11.05.2025 – Goldgrube, Kassel