Headbangers Open Air 2026: Voivod als Headliner bestätigt

Das Billing vom Headbangers Open Air 2026 füllt sich weiter. Heute wurden die Kanadier Voivod als Headliner bestätigt. Die progressiven Thrasher aus Kanada sind ein lang gehegter Wunsch von Veranstalter Thomas Tegelhütter, der sich 2026 erfüllt. Vor allem die Platten in den 80ern wie Rrröööaaarrr, Killing Technology und Dimension Hatröss gelten als richtungsweisend und einflussreich.

Gerade mit einem neuen Album sind Ambush aus Schweden unterwegs. Mit Evil In All Dimensions gelang der sympathischen Truppe der Sprung zu einem Major Label, was aber den Style der Herren nicht verändert. Klassischer Heavy Metal im Geist von Judas Priest oder den Landsleuten Enforcer wird den Garten in Brande-Hörnerkirchen zum Headbangen bringen.

Das Billing für das Headbangers Open Air 2026 liest sich wie folgt: Voivod, Agent Steel, Threshold, Praying Mantis, Ambush, Evildead, Merciless Law, Mortal Strike, Sortilege, Bangalore Choir (mit David Reece), Bengal Tigers, Mindwars, Bronze, Löanshark, Sinister Realm, Emeral Rage, Fatal Embrace, Tempest, Atlantean Kodex, Troops Of Doom, Saracen, Insult, Beast, Turbokill, Ruthless

Tickets: Klick