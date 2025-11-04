Lansdowne: veröffentlichen feurige neue Single „Burn It Down“

Lansdowne aus Boston entfachen mit ihrer neuen Single Burn It Down, ein echtes Feuer. Der Track markiert die bislang emotionalste Veröffentlichung der Band – eine kathartische Hymne über Stärke, Abschied und das Wiedererlangen der eigenen Macht nach einem Verlust.

Seht euch das Video zu Burn It Down hier an:

„Dieser Song handelt davon, loszulassen, was einem nicht mehr guttut – sei es eine Person, ein Ort oder eine frühere Version von dir selbst„, erklärt die Band. „Es geht nicht um Wut, sondern um Befreiung. Manchmal muss man alles niederbrennen, um wieder aufzustehen.“

Die Single gibt Fans einen ersten Vorgeschmack auf das, was vom kommenden Lansdowne-Album zu erwarten ist, dessen Veröffentlichung für Anfang 2026 geplant ist – das erste Projekt unter der neuen Partnerschaft mit Odyssey Music Network. Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein für die Band dar, da sie sich damit einem der führenden unabhängigen Rock- und Metal-Management- und Label-Unternehmen Europas anschließen. Mit der globalen Reichweite von Odyssey und Lansdownes unermüdlichem Antrieb verspricht diese neue Ära die bisher ambitionierteste der Band zu werden.

Nach der Albumveröffentlichung wird die Band auf Headline-Tour durch Europa und UK gehen, die am 15. April in Frankfurt, Deutschland, startet. Die Tour führt Lansdowne über Bühnen in Deutschland, Österreich, Tschechien, Frankreich, der Schweiz und Großbritannien, wo Fans erstmals die neuen Songs live erleben können.

2025 Headline-Termine

15.04.26 DE Frankfurt – Das Bett

16.04.26 DE Köln – Gebäude 9

17.04.26 DE Essen – Don’t Panic

18.04.26 DE Hamburg – Betty

19.04.26 DE Berlin – Hole 44

21.04.26 CZ Praha – Rock Cafe

22.04.26 AT Wien – Chelsea

23.04.26 DE München – Strom

24.04.26 CH Zürich – Komplex 457

25.04.26 FR Savigny-le-Temple – L’Empreinte

27.04.26 UK London – The Underworld

28.04.26 UK Wolverhampton – KK’s Steel Mill

29.04.26 UK Glasgow – Slay

Tickets: hier

Seit ihrer Gründung haben Lansdowne ihren Ruf auf die harte Tour aufgebaut, Show für Show, Song für Song und Fan für Fan. Mit über einem Jahrzehnt globaler Tourneen, Synchronplatzierungen und Chart-Hits hinter sich hat das Comeback der Band den Kampf ums Überleben und den Glanz eines klaren Ziels.

Lansdowne online:

https://www.facebook.com/lansdownemusic

https://www.instagram.com/lansdownemusic/