Voïvod: veröffentlichen das Musikvideo zu „Condemned To The Gallows“ (Version 2023)

Nach einer intensiven Zeit, in der sie hinter den Kulissen an verschiedenen Projekten gearbeitet haben, freuen sich die kanadischen Sci-Fi-Metal-Pioniere Voïvod, ihre bevorstehenden Tourdaten in Nordamerika sowie eine lange Sommertournee durch Europa und Großbritannien bekannt zu geben. Außerdem geben sie ein Update zu ihren aktuellen Studioaktivitäten und veröffentlichen einen neuen Videoclip zu ihrem Klassiker Condemned To The Gallows.

Voïvod-Schlagzeuger Michel „Away” Langevin kommentiert: „Wir bereiten uns auf ein sehr aufregendes Jahr im Voïvod-Lager vor, da wir an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Wir haben eine brandneue Setlist für einige Tourneen, die für 2026 geplant sind und bei denen wir mit guten Freunden wie Midnight und BAT spielen werden. Wir mischen gerade das Album Quebec City Symphonique Live und nehmen gleichzeitig das nächste Studioalbum auf. Außerdem ist ein Videospiel von Chaosmonger Studio in Arbeit. In der Zwischenzeit gibt es hier ein Video von Pierre Ménétrier zu einer Neuaufnahme des allerersten Songs, den wir jemals geschrieben haben: Condemned To The Gallows.

Das Video sollte eigentlich 2023 erscheinen, aber Pierres Computer ist abgestürzt und die meisten Daten gingen verloren. Pierre, der auch das Video Planet Eaters für uns gedreht hat, hat in den letzten Jahren alles wiederhergestellt, was er konnte, und das Video heimlich gerettet. Das Ergebnis ist wirklich fantastisch, also hier ist es, viel Spaß damit!“

Seht euch Condemned To The Gallows (2023 Version) an, das aus dem speziellen 40-jährigen Jubiläumsalbum Morgöth Tales der Band aus dem Jahr 2023 stammt, in einem Videoclip unter der Regie von Pierre Ménétrier und produziert von der Produktionsfirma Esprit Pop (unter der Leitung von Bruno Beaudouin):

Voïvod werden als Nächstes eine kurze Nordamerika-Tournee mit BAT sowie eine neu angekündigte umfassende Tournee durch Europa im Sommer wie folgt absolvieren:

März USA-Tournee mit BAT:

Fr, 20.03. Houston, TX (USA) – White Oak / Hell’s Heroes Fest

Sa, 21.03. Little Rock, AR (USA) – The Rev Room

So, 22.03. St. Louis, MO (USA) – Red Flag

Mo, 23.03. Columbus, OH (USA) – King of Clubs

Di, 24.03. Chicago, IL (USA) – Reggie’s

Mi, 25.03. Madison, WI (USA) – Crucible

Do, 26.03. Kansas City, MO (USA) – recordBar

Fr, 27.03. Tulsa, OK (USA) – The Vanguard / 2 Min to Tulsa Fest

Europa-Tour im Juni:

Do, 04.06. Stykkishólmur (Island) – Satan Fest

Sa, 06.06. Emmen (Niederlande) – Pitfest

UK & Irland Tour mit Midnight & Cryptosis:

Mo, 08.06. London (UK) – The Underworld

Di, 09.06. Southampton (UK) – The 1865

Mi, 10.06. Bristol (UK) – Thekla

Do, 11.06. Nottingham (UK) – Rescue Rooms

Fr, 12.06. Manchester (Großbritannien) – Rebellion

Sa, 13.06. Glasgow (Großbritannien) – Slay

Mo, 15.06. Belfast (Großbritannien) – Limelight 2

Di, 16.06. Dublin (Irland) – Whelans

Mi, 17.06. Limerick (Irland) – Dolans Warehouse

Juni, Juli & August Europa-Tournee:

Fr, 19.06. Vitoria-Gastiez (Spanien) – Azkena Rock Fest

Fr, 10.07. Mailand (Italien) – Frantic Fest Warm-Up

Sa, 11.07. Cagliari (Italien) – Cueva Rock

Mo, 13.07. Zagreb (Kroatien) – Vintage Industrial

Di, 14.07. Budapest (Ungarn) – Analog Music Hall

Mi, 15.07. Wien (Österreich) – Arena

Do, 16.07. Vizovice (Tschechische Republik) – Masters of Rock Fest

Sa, 18.07. Leoben (Österreich) – Area 53 Fest

Mo, 20.07. Salzburg (Österreich) – Rockhouse

Di, 21.07. München (Deutschland) – Feierwerk

Mi, 22.07. Weinheim (Deutschland) – Cafe Central

Do, 23.07. Essen (Deutschland) – Turock

Sa, 25.07. Brande-Hörnerkirchen (Deutschland) – Headbangers Open Air Fest

Mo, 27.07. Danzig (Polen) – Drizzly Grizzly

Di, 28.07. Warschau (Polen) – Hydrozagadka

Mi, 29.07. Bratislava (Slowakei) – Randal Club

Do, 30.07. Belgrad (Serbien) – Zappa Barka

Fr, 31.07. Brasov (Rumänien) – Rockstadt Extreme Fest

So, 02.08. Sofia (Bulgarien) – Mixtape 5

Mo, 03.08. Thessaloniki (Griechenland) – Eightball Club

Di, 04.08. Athen (Griechenland) – Gazarte Ground Stage

Fr, 07.08. Ancora (Portugal) – Sonic Blast Fest

So, 09.08. Kortrijk (Belgien) – Alcatraz Fest

Mo, 10.08. Trier (Deutschland) – Mergener Hof

Di, 11.08. Aarau (Schweiz) – Kiff

Fr, 14.08. Francavilla Al Mare (Italien) – Frantic Fest

So, 16.08. Carhaix (Frankreich) – Motocultor Fest