Voïvod: veröffentlichen das Musikvideo zu „Condemned To The Gallows“ (Version 2023)

Nach einer intensiven Zeit, in der sie hinter den Kulissen an verschiedenen Projekten gearbeitet haben, freuen sich die kanadischen Sci-Fi-Metal-Pioniere Voïvod, ihre bevorstehenden Tourdaten in Nordamerika sowie eine lange Sommertournee durch Europa und Großbritannien bekannt zu geben. Außerdem geben sie ein Update zu ihren aktuellen Studioaktivitäten und veröffentlichen einen neuen Videoclip zu ihrem Klassiker Condemned To The Gallows.
Voïvod-Schlagzeuger Michel „Away” Langevin kommentiert: „Wir bereiten uns auf ein sehr aufregendes Jahr im Voïvod-Lager vor, da wir an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Wir haben eine brandneue Setlist für einige Tourneen, die für 2026 geplant sind und bei denen wir mit guten Freunden wie Midnight und BAT spielen werden. Wir mischen gerade das Album Quebec City Symphonique Live und nehmen gleichzeitig das nächste Studioalbum auf. Außerdem ist ein Videospiel von Chaosmonger Studio in Arbeit. In der Zwischenzeit gibt es hier ein Video von Pierre Ménétrier zu einer Neuaufnahme des allerersten Songs, den wir jemals geschrieben haben: Condemned To The Gallows.
Das Video sollte eigentlich 2023 erscheinen, aber Pierres Computer ist abgestürzt und die meisten Daten gingen verloren. Pierre, der auch das Video Planet Eaters für uns gedreht hat, hat in den letzten Jahren alles wiederhergestellt, was er konnte, und das Video heimlich gerettet. Das Ergebnis ist wirklich fantastisch, also hier ist es, viel Spaß damit!“
Seht euch Condemned To The Gallows (2023 Version) an, das aus dem speziellen 40-jährigen Jubiläumsalbum Morgöth Tales der Band aus dem Jahr 2023 stammt, in einem Videoclip unter der Regie von Pierre Ménétrier und produziert von der Produktionsfirma Esprit Pop (unter der Leitung von Bruno Beaudouin):
Voïvod werden als Nächstes eine kurze Nordamerika-Tournee mit BAT sowie eine neu angekündigte umfassende Tournee durch Europa im Sommer wie folgt absolvieren:
März USA-Tournee mit BAT:
Fr, 20.03. Houston, TX (USA) – White Oak / Hell’s Heroes Fest
Sa, 21.03. Little Rock, AR (USA) – The Rev Room
So, 22.03. St. Louis, MO (USA) – Red Flag
Mo, 23.03. Columbus, OH (USA) – King of Clubs
Di, 24.03. Chicago, IL (USA) – Reggie’s
Mi, 25.03. Madison, WI (USA) – Crucible
Do, 26.03. Kansas City, MO (USA) – recordBar
Fr, 27.03. Tulsa, OK (USA) – The Vanguard / 2 Min to Tulsa Fest
Europa-Tour im Juni:
Do, 04.06. Stykkishólmur (Island) – Satan Fest
Sa, 06.06. Emmen (Niederlande) – Pitfest
UK & Irland Tour mit Midnight & Cryptosis:
Mo, 08.06. London (UK) – The Underworld
Di, 09.06. Southampton (UK) – The 1865
Mi, 10.06. Bristol (UK) – Thekla
Do, 11.06. Nottingham (UK) – Rescue Rooms
Fr, 12.06. Manchester (Großbritannien) – Rebellion
Sa, 13.06. Glasgow (Großbritannien) – Slay
Mo, 15.06. Belfast (Großbritannien) – Limelight 2
Di, 16.06. Dublin (Irland) – Whelans
Mi, 17.06. Limerick (Irland) – Dolans Warehouse
Juni, Juli & August Europa-Tournee:
Fr, 19.06. Vitoria-Gastiez (Spanien) – Azkena Rock Fest
Fr, 10.07. Mailand (Italien) – Frantic Fest Warm-Up
Sa, 11.07. Cagliari (Italien) – Cueva Rock
Mo, 13.07. Zagreb (Kroatien) – Vintage Industrial
Di, 14.07. Budapest (Ungarn) – Analog Music Hall
Mi, 15.07. Wien (Österreich) – Arena
Do, 16.07. Vizovice (Tschechische Republik) – Masters of Rock Fest
Sa, 18.07. Leoben (Österreich) – Area 53 Fest
Mo, 20.07. Salzburg (Österreich) – Rockhouse
Di, 21.07. München (Deutschland) – Feierwerk
Mi, 22.07. Weinheim (Deutschland) – Cafe Central
Do, 23.07. Essen (Deutschland) – Turock
Sa, 25.07. Brande-Hörnerkirchen (Deutschland) – Headbangers Open Air Fest
Mo, 27.07. Danzig (Polen) – Drizzly Grizzly
Di, 28.07. Warschau (Polen) – Hydrozagadka
Mi, 29.07. Bratislava (Slowakei) – Randal Club
Do, 30.07. Belgrad (Serbien) – Zappa Barka
Fr, 31.07. Brasov (Rumänien) – Rockstadt Extreme Fest
So, 02.08. Sofia (Bulgarien) – Mixtape 5
Mo, 03.08. Thessaloniki (Griechenland) – Eightball Club
Di, 04.08. Athen (Griechenland) – Gazarte Ground Stage
Fr, 07.08. Ancora (Portugal) – Sonic Blast Fest
So, 09.08. Kortrijk (Belgien) – Alcatraz Fest
Mo, 10.08. Trier (Deutschland) – Mergener Hof
Di, 11.08. Aarau (Schweiz) – Kiff
Fr, 14.08. Francavilla Al Mare (Italien) – Frantic Fest
So, 16.08. Carhaix (Frankreich) – Motocultor Fest