Voivod: enthüllen offizielle Videospiel-Kollaboration, neues Album, EU-Termine und mehr

Am 23. April 2025 hat die legendäre Sci-Fi-Metal-Band Voivod ein mutiges neues Kapitel in ihrem Universum eingeläutet. Die Band freut sich, mehrere bedeutende kreative Projekte bekannt zu geben, die derzeit in Arbeit sind. Dazu gehören die Entwicklung ihres ersten offiziellen Videospiels, das Schreiben eines neuen Konzeptalbums, eine Reihe bevorstehender internationaler Live-Auftritte sowie zwei umfangreiche Projekte zur Geschichte der Band – eine Biografie und ein Dokumentarfilm.

In Zusammenarbeit mit dem Indie-Entwickler Chaosmonger Studio bringt Voivod seine dystopische Mythologie in die Welt der interaktiven Medien mit der Ankündigung von Voivod: The Nuclear Warrior. Dieses retro-inspirierte Action-Adventure versetzt die Spieler in die Rolle von Voivod, einem postapokalyptischen Krieger, der von seinem körperlosen Geist Nothingface geleitet wird. Die Spieler kämpfen sich durch verzerrte Landschaften, biomechanische Mutanten und Fragmente seines verlorenen Bewusstseins.

Das Spiel besticht durch Pixel-Art-Grafiken, rasantes Gameplay und eine tief in den Konzeptalben der Band verwurzelte Geschichte, die von allen aktuellen Mitgliedern kreativ mitgestaltet wurde. Der Soundtrack des Spiels ist typisch Voivod-like und enthält neu interpretierte Tracks der aktuellen Bandbesetzung, die sorgfältig arrangiert wurden, um dem authentischen Sound der 16-Bit-Videospiele der frühen 90er Jahre zu entsprechen. Das Ergebnis ist eine Fusion aus Metal und Retro-Gaming-Energie, die sowohl nostalgisch wirkt als auch Voivods klanglicher Identität treu bleibt.

Vor einer Woche startete die Kickstarter-Kampagne des Spiels, bei der Fans das Projekt unterstützen und exklusive Belohnungen erhalten können. Der Prototype-Gameplay-Trailer feiert heute Premiere und bietet einen ersten Einblick in das Spiel. Das Spiel soll 2026 erscheinen, möglicherweise zeitgleich mit dem nächsten Studioalbum der Band. Seht euch den Trailer hier an:

Weitere Infos und Unterstützung: https://www.kickstarter.com/projects/piovesan/voivod-the-nuclear-warrior

Voivod kehren mit einer Reihe von internationalen Live-Shows im Jahr 2025 auf die Straße zurück. Weltweite Tournee: Chile, Kanada und Europa

Voivod – Live 2025

11.05. Santiago (Chile) – The Metalfest

18.05. Montreal, Quebec (Canada) – Pouzza Fest

04.06. Québec, Quebec (Canada) – Grand Théâtre

01.07. Aschaffenburg (Germany) – Colos-Saal

02.07. Munich (Germany) – Backstage Halle

03.07. Prague (Czech Republic) – Cross

04.07. Lublin (Poland) – Different Sounds Festival

17.07. Baie-St-Paul, Quebec (Canada) – Le Festif

Vollständiger Terminplan und Ticketinformationen: www.voivod.com/en/shows

Voivod arbeiten derzeit im Studio an einem neuen Album, das eine Rückkehr zu ihren Wurzeln im konzeptionellen Geschichtenerzählen verspricht, da kürzlich ein verzerrtes Signal im Multiversum entdeckt wurde! Dieses kommende Album setzt das Erbe der Band fort, indem es Science-Fiction, gesellschaftliche Kommentare und experimentellen Metal in eine expansive klangliche Erzählung webt.

Zwei bedeutende Veröffentlichungen werden im Laufe des Jahres die Geschichte von Voivod eingehend erkunden: Always Moving – The Strange Multiverse Of Voïvod, eine umfassende Biografie des Musikjournalisten Jeff Wagner, wird in diesem Sommer veröffentlicht und bietet den detailliertesten Bericht über die Evolution, den Einfluss und die nachhaltige Wirkung der Band bis dato.

Im Laufe des Jahres wird der Filmemacher Felipe Belalcazar Voïvod: We Are Connected veröffentlichen, eine lang erwartete Dokumentation, die die künstlerische Reise der Band durch seltene Aufnahmen, Interviews und Archivmaterial dokumentiert.

Voivod Besetzung:

Michel „Away“ Langevin – Schlagzeug

Denis „Snake“ Bélanger – Gesang

Daniel „Chewy“ Mongrain – Gitarre

Dominic „Rocky“ Laroche – Bass

