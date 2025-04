Halestorm: kündigen „The Neverest Tour“ an

Halestorm haben sich von einem Kindheitstraum der Geschwister Lzzy und Arejay Hale zu einer Genregröße katapultiert. Mit mehr als eine Milliarde Streams, sechs Nummer-1 Platzierungen im Rockradio, weltweit ausverkauften Shows und Top-Festivals, zählen Halestorm zu den gefeiertsten Rockbands der letzten zwei Jahrzehnte.

Nach ihrem letzten Album Back From The Dead (2022), haben sie erst kürzlich die neue Single Darkness Always Wins veröffentlicht. Das dazugehörige neue Album Everest erscheint am 8. August 2025.

Am 03.06.2025 spielen Halestorm ihre nächste Deutschland-Show im Leipziger Felsenkeller. Resttickets sind noch verfügbar. Danach kommt die Band im Oktober und November für fünf Headliner-Shows zurück nach Deutschland auf große The Neverest Tour.

Halestorm – The Neverest Tour

Support Act: Bloodywood

22. Oktober 2025 Wiesbaden (DE) Schlachthof Wiesbaden

23. Oktober 2025 Oberhausen (DE) Turbinenhalle 2

25. Oktober 2025 Hamburg (DE) Inselpark Arena

1. November 2025 Berlin (DE) Columbiahalle

8. November 2025 München (DE) Zenith

