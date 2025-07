Halestorm: veröffentlichen weiteren Track vom kommenden Album

Nach ihrer atemberaubenden Performance von Ozzy Osbournes Perry Mason bei seiner letzten Show am vergangenen Wochenende haben Halestorm nun Rain Your Blood On Me veröffentlicht. Rain Your Blood On Me ist nach Darkness Always Wins und dem Titeltrack Everest der dritte Song des am 8. August über Atlantic Records erscheinenden Albums der mit dem GRAMMY Award ausgezeichneten Hardrock-Band.

„Rain Your Blood On Me ist unsere Ode an die Frauen“, sagte Lzzy Hale, die einzige weibliche Künstlerin auf der Bühne bei Back To The Beginning, der Abschiedsshow von Osbourne und Black Sabbath, bei der die Band den neuen Song live vorstellte. Jetzt zurück in den Staaten, werden Halestorm am 17. Juli in Denver als Support für Volbeat bis August auf Tour gehen. Im September beginnt dann die (n)EVEREST-Tour mit Lindsey Stirling und Apocalyptica als Special Guests.

Bei uns kommt die Tour das erste Mal im Oktober an. Hier die Termine im deutschsprachigen Raum:

nEVEREST Tour 2025:

22.10. Wiesbaden – Schlachthof (w/ Bloodywood)

23.10. Oberhausen.- Turbinenhalle 2 (w/ Bloodywood)

25.10. Hamburg – Inselpark Arena (w/ Bloodywood)

01.11. Berlin – Columbiahalle (w/ Bloodywood)

05.11. Wien – Gasometer (w/ Bloodywood)

08.11. München – Zenith (w/ Bloodywood)

09.11. Zürich – Komplex457 (w/ Bloodywood)

