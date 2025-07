Sheev: veröffentlichen ihre dritte Single „Tudelut“ vom neuen Album „Ate’s Alchemist“

Die deutsche progressive Stoner Metal Band Sheev veröffentlicht heute ihr neues Album Ate’s Alchemist über Ripple Music und präsentiert gleichzeitig die dritte Single mit dem Video zu Tudelut.

Das von Mythen inspirierte zweite Album der Berliner Band geht noch tiefer in die progressive Komplexität und psychedelischen Weiten. Ihre gewaltige Fusion aus ungewöhnlichen Taktarten, melodischen Hooks, labyrinthartigen Grooves und stratosphärischer Kraft verbindet alles miteinander. Sie kanalisieren die klangliche Tiefe von Mastodon und Opeth, während sie gleichzeitig liebevoll auf den Stoner Metal und Grunge Sound von Alice In Chains anspielen. So finden sie die perfekte Balance zwischen Brutalität und Schönheit, Chaos und Kontrolle.

Ate’s Alchemist ist nichts weniger als ein Ritual in Riffkunst und Rhythmus und ein Zeugnis für die Meisterschaft von Sheev in der Kunst des schmelzenden, geistverwirrenden Metals. Schaut euch auch die neuesten Videos von Sheev zu Martef und King Mustard II an.