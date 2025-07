Dayseeker: kündigen neues Album „Creature In The Black Night“ an und veröffentlichen Video zum Titeltrack

Die kalifornische Band Dayseeker – bestehend aus Rory Rodriguez (Gesang), Gino Sgambelluri (Gitarre), Ramone Valerio (Bass) und Zac Mayfield (Schlagzeug) – freut sich, ihr sechstes Album Creature In The Black Night anzukündigen.

Produziert von Daniel Braunstein (Spiritbox, Silent Planet) und gemixt von Zakk Cervini (Blink-182, Bring Me The Horizon, Lorna Shore), ist das Album das bisher intensivste und eindringlichste Werk von Dayseeker – unheimlich, filmisch und durchzogen von einer dunklen wie emotionalen Strömung.

Am 9. Juli veröffentlichte die Band das Video zum Titeltrack. Seht es euch hier an:

Creature In The Black Night erscheint am 24. Oktober über Spinefarm.

Der Song ist eine stimmungsvolle, traumhafte Hymne und verkörpert alles, was die Fans an Dayseeker lieben – beeindruckende und dramatische Gesangswendungen, Rodriguezs unverwechselbares Falsett, steigende klangliche Spannungen, die eskalieren und dann explodieren, sowie wunderschöne Melodien, die sich neben gewaltigen Breakdowns entfalten.

„Creature In The Black Night is the darker part of your conscience overpowering you“, sagt Rodriguez über den Song. „It’s about the rush you’re addicted to that you can’t ignore.“

Der Titel folgt auf die Veröffentlichung von Pale Moonlight, die Ende April erschien und bereits über 10 Millionen Streams gesammelt hat.

Obwohl es sich nicht um ein Konzeptalbum im traditionellen Sinne handelt, zeigt Creature In The Black Night thematische Kohärenz, von seiner schattigen visuellen Identität, der Grim Reaper-Ikonografie und der ominösen Atmosphäre bis hin zu der Art und Weise, wie die Songs wie Kapitel entfaltet werden. „There’s a horror-inspired vibe that took hold early on,“ erklärt Rodriguez. „It wasn’t planned. But once it started showing up in the songs, we leaned into it.“

Fans, die einen traurigen Abstieg in die Depression erwarten, könnten überrascht sein – Creature In The Black Night hat schärfere Kanten, schwerere Riffs und ein neu gefundenes Gefühl der Klarheit. „There was this idea that we’d get more and more commercial over time,“ sagt Rodriguez. „But I think the opposite happened — we’re riffing more, I’m screaming more. And it feels good. It feels honest.“

Dayseeker haben sich nicht nur weiterentwickelt. Sie sind aufgestiegen.

In The Black Night – Tracklist:

1. Pale Moonlight

2. Creature In The Black Night

3. Crawl Back To My Coffin

4. Shapeshift

5. Soulburn

6. Bloodlust

7. Cemetery Blues

8. Nocturnal Remedy

9. The Living Dead

10. Meet The Reaper

11. Forgotten Ghost

Dayseeker werden im Februar 2026 zurück ins Vereinigte Königreich kommen und gemeinsam mit Motionless in White auf EU- und UK-Arenatour gehen.

Die Band wird den Rest des Jahres 2025 auf Tour in den USA verbringen, darunter sind eine Reihe von Headliner-Daten. Dayseeker werden im Herbst sowohl als Support für Ice Nine Kills als auch für In This Moment auftreten.

Sad Rock. So beschreibt der Frontmann Rory Rodriguez die Musik von Dayseeker oft gegenüber neugierigen Zuhörern. Doch die Band hat mehr zu bieten als nur Melancholie. Gegründet in Südkalifornien und geprägt von Widrigkeiten, haben sich Dayseeker von einer aufstrebenden Post-Hardcore-Band zu einer der emotional resonantesten und stilistisch vielseitigsten Gruppen im Bereich der schweren Musik entwickelt. Ihre Songs verarbeiten nicht nur Trauer, Herzschmerz und Trauma – sie verwandeln diese in etwas Magnetisches, Kraftvolles und letztlich Ermächtigendes. Seit 2012 prägt dieser Spirit die Band, die emotionale Wahrheit über Trends stellt und durch authentische Leidenschaft, klangliche Innovation und lyrische Verwundbarkeit verbindet. Das Album Sleeptalk aus dem Jahr 2019 markierte einen kreativen Wendepunkt – eine traumhafte, immersive Wiederentdeckung, bei der die Band verstärkt auf Melodie, Atmosphäre und Introspektion setzte. Diese Entwicklung setzte sich mit dem 2022 veröffentlichten Album Dark Sun fort, das von dem Tod von Rodriguez‚ Vater stark geprägt ist. Dayseeker zierten das Cover von Outburn und erhielten begeisterte Anerkennung von der Presse und Classic-Rock-Radiosendern. Die tiefgreifende Resonanz der Musik der Band mit anderen Außenseitern weltweit zeigt sich in über 600 Millionen Streams. Diese spürbare Verbindung ist bei jedem Auftritt zu erleben, von ausverkauften Headliner-Shows in Theatern bis hin zu Touren mit Pierce The Veil, Bad Omens und Ice Nine Kills.

