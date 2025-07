Valkyrie: sind zurück mit neuem Line-Up und ihrer frischen Single „The Beast Within“

Die legendäre Metal-Band Valkyrie aus Texas schreibt seit 1985 ihre Geschichte. Mit ihrem kultigen Demo Choosers Of The Slain, das damals ausschließlich auf Kassette erschien, machten sie sich in der aufblühenden Heavy-Metal-Szene San Antonios schnell einen Namen. In den folgenden drei Jahren spielte die Band unzählige Gigs, bevor sie überraschend von der Bildfläche verschwand.

Frontmann Joe Gregory widmete sich fortan Studium, Familie und dem Schreiben – mittlerweile hat er sechs Romane veröffentlicht. Gitarrist Scott Stine hingegen blieb der Musik treu. Er spielte mit zahlreichen namhaften Acts, veröffentlichte das international beachtete Soloalbum Broke unter dem Label Shrapnel Records und war Teil des renommierten Guitar-Samplers The Alchemists. Mit Bands wie Crimeny, Haji’s Kitchen und Eniac Requim machte er sich zusätzlich einen Namen. Seit über zwei Jahrzehnten ist er auch als Produzent aktiv und spielt regelmäßig bei Gottesdiensten, Hochzeiten sowie in Jazz- und Tribute-Bands – darunter Judas Rising (Judas Priest Tribute, Dallas TX).

Im Jahr 2018 feierte Valkyrie ihr Comeback. Die Songs des ursprünglichen Demos wurden neu aufgenommen und 2019 offiziell veröffentlicht – mit begeistertem Echo seitens Fans und Kritiker. Doch der Wiederaufstieg wurde durch die COVID-19-Pandemie jäh gebremst. Dennoch blieben Gregory und Stine kreativ: 2020 erschien die Single Submissive Decay, 2022 folgte Heavy Is My Crown. In einem letzten Höhepunkt vor dem Lockdown gewann die Band 2020 die regionale Runde des Wacken Metal Battle in San Antonio – der Wettbewerb wurde kurz darauf pandemiebedingt abgebrochen.

Mit ihrer neuesten Single The Beast Within melden sich Valkyrie eindrucksvoll zurück. Unterstützung bekamen sie von Matt Thompson (Drummer bei King Diamond) sowie dem renommierten Produzenten und Gitarrenvirtuosen Derek Taylor. Das Ergebnis: ein kraftvoller Mix aus klassischem Thrash und modernem Metal-Sound.

S.A. Valkyrie steht heute wie nie zuvor für Leidenschaft, Beharrlichkeit und musikalische Integrität. Vom Goldenen Zeitalter des texanischen Metal über Jahrzehnte der Stille bis hin zur kraftvollen Rückkehr – mit neuem Line-up, frischen Songs und wachsendem lokalen Rückhalt ist die Band bereit, ihre Legende zu festigen – vielleicht sogar bald wieder auf internationalen Bühnen.