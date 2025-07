Domkraft – Domkraft (Re-Release)

Während der Festivalsaison des Sommers sollte man nicht vergessen, sich die eine oder andere Neuerscheinung auch mal zu Gemüte tun. Obwohl recht wenig Zeit, habe ich mir vorgenommen, mir das eine oder andere (vermeintliche) Juwel zwischen den ganzen Konzerten anzuhören und meinen Senf dazuzugeben.

In diesem Fall ist es keine ganz neue Veröffentlichung, sondern ein Re-Release der schwedischen Psychedelic Doomer Domkraft. 2015 erschienen die Schweden mit ihrem ersten Lebenszeichen auf der musikalischen Bühne des Psychedelic Dooms. Das vorliegende Werk steht für schwere Riffs, hypnotische Melodien und eine düstere Stimmung. Kraftvolle und atmosphärische Musik zugleich.

Seitdem hat das Stockholmer Trio Domkraft, bestehend aus Martin Wegeland (Bass, Gesang), Anders Dahlgren (Schlagzeug) und Martin Widholm (Gitarre) mit seinem fuzzgetriebenen, psychedelischen Riff-Doom-Kosmos eine starke Anziehungskraft auf die Doom-Gemeinde und der Katalog an Veröffentlichungen wuchs in den zehn Jahren ihres Schaffens auf vier Alben, zwei EPs und einem Live-Album stetig.

Die selbst betitelte EP Domkraft erschien vor zehn Jahren in einer Auflage von nur 250 Stück und war schnell ausverkauft. Nun also die Chance für die Domkraft Fans im Besonderen und die Doom Fans im Allgemeinen, dieses besondere Werk endlich mal wieder auf einem Tonträger zu ergattern. Das Re-Release der EP Domkraft wurde um zwei Titel erweitert und man kann jetzt von einem Album sprechen. Erhältlich ist Domkraft als CD und als Vinyl in den Farben Rosè und Marble. Eigentlich ein Muss für jeden (Psychedelic) Doom Fan, sich diese Scheibe zuzulegen. Wer weiß, wie lange die Chance noch besteht, denn auch diese Auflage dürfte limitiert sein. Schön, dass es auch im Sommer so schön doomt! Als Doom-Nerd bin ich natürlich begeistert. Domkraft haben immer noch eine hohe Anziehungskraft für mich!

