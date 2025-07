Deftones: kündigen „Private Music“ für den 22.08.2025 an

Deftones haben die Veröffentlichung ihres neuen Albums Private Music angekündigt. Es ist das insgesamt zehnte Album der Grammy-ausgezeichneten und international vielfach Platin-dekorierten Band aus dem kalifornischen Sacramento und zugleich das erste seit Ohms vor fünf Jahren, das Deftones in Deutschland einen neuerlichen Top-10-Erfolg bescherte. Private Music erscheint am 22. August 2025 via Reprise/Warner Records.

Als ersten Vorgeschmack gibt es die neue Single My Mind Is A Mountain, die ihre exklusive Premiere als World Record in der Sendung von Zane Lowe auf Apple Music feierte.

Im Rahmen der Premiere traf sich Lowe außerdem mit Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham und Frank Delgado im legendären Canter’s Deli in Hollywood, wo sie über die Entstehung des neuen Albums sprachen, Erinnerungen austauschten – und einen Blick in die Zukunft wagten. Das ganze Gespräch gibt’s HIER.

Mit Private Music beginnt für Deftones ein neues Kapitel. Entstanden ist das Album an mehreren Orten in Kalifornien – unter anderem in Malibu und Joshua Tree – sowie in Nashville, Tennessee. Produziert und aufgenommen wurde es gemeinsam mit dem Grammy-prämierten Produzenten Nick Raskulinecz, mit dem die Band bereits für Diamond Eyes (2010) und Koi No Yokan (2012) zusammengearbeitet hat. Es ist ihre dritte gemeinsame Produktion – und einmal mehr loten Deftones darauf kreative Grenzen aus, wie nur sie es können.

Private Music Tracklist:

1. My Mind Is A Mountain

2. Locked Club

3. Ecdysis

4. Infinite Source

5. Souvenir

6. Cxz

7. I Think About You All The Time

8. Milk Of The Madonna

9. Cut Hands

10. ~Metal Dream

11. Departing The Body

Anfang 2026 werden Deftones eine Europa-Tournee starten und dabei auch fünf Konzerte in Deutschland spielen. Als Special Guests sind bereits Denzel Curry und Drug Church bestätigt.

Der Ticket-Vorverkauf für die Tour startet am 18. Juli 2025 um 10:00 Uhr.

Fans, die Private Music bis zum 15. Juli über den offiziellen EU-Store vorbestellen, haben die Möglichkeit, an einem Presale teilzunehmen, der bereits am 16. Juli um 10:00 Uhr startet.

Deftones live:

01.02.2026 – (DE) Hamburg, Barclays Arena

03.02.2026 – (DE) München, Zenith

06.02.2026 – (DE) Berlin, Max-Schmeling-Halle

07.02.2026 – (DE) Dortmund, Westfalenhalle

09.02.2026 – (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Auch in Sachen Auszeichnungen gibt es Neuigkeiten: Mehrere Veröffentlichungen der Band wurden von der RIAA in den USA jüngst neu zertifiziert. White Pony (2000) hat nun Doppel-Platin-Status erreicht, Diamond Eyes (2010) wurde mit Platin ausgezeichnet. Dazu kommen die Singles Change (In The House Of Flies) (2000) mit sensationellem vierfach Platin und Be Quiet And Drive (1998) mit Doppel-Platin.

Zu Beginn des Jahres starteten Deftones ihre erste große Nordamerika-Tour seit 2022 – und feierten dabei einen Rekord nach dem anderen. Die von Live Nation produzierte Arena-Tour war komplett ausverkauft – unter anderem in ikonischen Venues wie dem Madison Square Garden in New York, dem TD Garden in Boston oder gleich zwei Nächten im Kia Forum in Los Angeles. Die Los Angeles Times schrieb begeistert: „Deftones waren noch nie größer – und stehen heute exemplarisch dafür, was junge Menschen von harter Musik erwarten. Seit 30 Jahren der Zeit voraus – und es geht weiter.“

Über Deftones:

Kaum eine andere Band hat eine so leidenschaftliche Fanbase aufgebaut wie Deftones – das Grammy-prämierte, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Kollektiv aus Kalifornien steht seit jeher für Eigenständigkeit, künstlerische Integrität und eine Soundästhetik, die sich jeder Schublade entzieht.

Gegründet 1988 von Jugendfreunden in Sacramento, blickt die Band heute auf eine Karriere mit über 10 Millionen verkauften Tonträgern weltweit, mehr als 9,2 Milliarden Streams und einflussreichen Alben zurück. Darunter: das zweifach US-Platin-ausgezeichnete White Pony (2000), Diamond Eyes (Platin, 2010), Koi No Yokan (2012) und Ohms (2020), das ihnen erneut eine Top-5-Platzierung in den Billboard 200 und Platz 8 in Deutschland bescherte.

Zum Kosmos der Band gehört auch Dia De Los Deftones – das selbst kuratierte Tagesfestival in San Diego, das Musik und Kultur verbindet und bereits sechs Ausgaben gefeiert hat.

2025 erscheint mit private music das zehnte Studioalbum der Band via Reprise / Warner Records – ein weiterer Meilenstein in einer Karriere, die seit mehr als drei Jahrzehnten nichts an Relevanz verloren hat.

Deftones sind: Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham und Frank Delgado.