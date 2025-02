Deftones: kündigen exklusive deutsche Headline-Show an

Die Multi-Platin- und Grammy®-prämierten Deftones sind aus der Alternative Metal Szene absolut nicht mehr wegzudenken und haben eine der treuesten und eingefleischtesten Fanschaften schlechthin.

Nachdem die ikonische Band kürzlich bereits für die diesjährigen Hurricane und Southside Festivals bestätigt wurde, kündigt sie nun auch eine für Deutschland exklusive Headline-Show an: Am 20. Juni 2025 werden Deftones in der Frankfurter Jahrhunderthalle zu sehen sein; präsentiert wird das Ganze von Radio Bob!.

Der Artist-Presale startet am Mittwoch, 05.02. um 10:00 Uhr, gefolgt vom Eventim-Presale am Donnerstag, 06.02. um 10:00 Uhr und dem allgemeinen Vorverkaufsstart am Freitag, 07.02. um 10:00 Uhr.

Tickets werden HIER erhältlich sein!

1988 in Sacramento gegründet, prägten Deftones den Sound von Generationen und überschreiten dabei musikalisch immer wieder Grenzen. Die Band blickt auf neun Studioalben zurück; das jüngste, das Grammy®-nominierte Ohms, erschien 2020. Deftones sind Chino Moreno, Frank Delgado, Stephen Carpenter und Abe Cunningham.

