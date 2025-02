Hell Over Halen: das Festival findet am 02.05 und 03.05.2025 in Halen statt

Das Hell Over Halen geht im Mai in die dritte Runde. Am 02.05 und 03.05.2024 werden insgesamt 13 Bands aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen der harten Rockmusik am Heideweg 44 in Halen die Bühne rocken. So konnte der gemeinnützige Verein Hell Over Halen e.V. ein gut gemischtes Programm für das 2-Tages-Event organisieren. Folgende Gruppen werden dort auftreten:

Bands: Asenblut, Macbeth, Crossplane, Soulbound, Reliquiä, Drone, Rise Of Kronos, Against Evil, Mount Atlas, Corbian, Maelfoy Neophobic, Smoking Aces und Skaldenmet.

Die Wartezeit hat ein Ende! Die Tickets für das mit Spannung erwartetes Metalfestival sind jetzt verfügbar. Hier geht es zu den Tickets: https://helloverhalen.leoticket.de/fs/fbbb6044-1d4c-4972-807c-3400bc805a0c

Der Verein Hell Over Halen e.V. aus Halen / Emstek bei Cloppenburg ist nicht nur ein gemeinnütziger Verein um ein geplantes Festival – wir sind weitaus mehr! Im Jahr 2020 mit einem Dutzend Mitglieder gestartet, engagieren sich gut 70 Vereinsmitglieder für den Erhalt und die Pflege der Heavy-Metal-Kultur im Oldenburger Münsterland.