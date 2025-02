Vigilhunter: Debütalbum erscheint im März 2025 über High Roller Records

Die italienischen Newcomer Vigilhunter haben die erste Single aus ihrem kommenden, selbstbetitelten Debütalbum vorgestellt, das am 28. März 2025 über High Roller Records erscheinen soll.

Seht euch hier das Visualizer-Video zu Disconnected hier an:

Vigilhunter wurde von Sänger/Gitarrist Alexx Panza gegründet, mit dem Ziel, US-Heavy-Metal der späten 80er mit einem progressiven Touch zu kreieren. Mit Hilfe des Bassisten Mirko Negrino, der eine Schlüsselrolle dabei spielte, die Songs und die Vision zum Leben zu erwecken, wurde die Besetzung durch Marcello „Cell“ Leocani am Schlagzeug und Mattia Itala an der Lead- und Rhythmusgitarre vervollständigt.

Das selbstbetitelte Debütalbum der Band ist vollgepackt mit kreischenden Gitarrenriffs, hohen Vocals und einem kraftvollen, aber dynamischen Ansatz beim Songwriting. Es besteht aus acht Titeln und zielt darauf ab, die verlorene Kunst des US-Heavy-Metal wiederzubeleben, den viele Old-School-Metal-Fans aufgrund seiner unzähmbaren Kraft und Klasse immer noch als Höhepunkt des Genres betrachten.

Vigilhunter – Tracklist:

1. Loading…Error 403

2. Disconnected

3. Titan Glory

4. Shadow Rider (Vigilante)

5. Curse Of The Street

6. Sacrifice For Love

7. So Cold…It Burns

8. Outburst Of Rage

9. The Downfall

Artwork: Nothingface Illustration

Mixing: Javier Félez Moontower Studios

Mastering: Arthur Rizk

Vorbestellungen: https://www.hrrecords.de/VIGILHUNTER/

Digitale Single: https://distrokid.com/hyperfollow/vigilhunter/disconnected

Vigilhunter online:

https://www.facebook.com/vigilhunterband