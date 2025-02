Wrath Of Logarius: veröffentlichen Debütalbum „Crown Of Mortis“ über Season Of Mist

Trotz seines streitbaren Geistes kann Black Metal furchtbar starr sein. Aber Wrath Of Logarius sind nicht an die strengen Traditionen der Szene gebunden. Ihr erstes Album krönt offiziell ein neues Reich für das Subgenre: Formless Black Metal. Ähnlich wie ihr Namensvetter ist der nächste Schritt der Band unmöglich vorherzusagen. Doch egal, welche Skelettform sie annehmen, Crown Of Mortis krönt Wrath Of Logarius zu unerschütterlichen Königen dieses neuen Reichs.

Obwohl sie aus den nebligen Wäldern Nordkaliforniens stammen, ist es passend, dass diese Gerüchte über Wrath Of Logarius in den digitalen Welten begannen. Schließlich ist die Band nach einem notorisch schwierigen Dungeon-Master in Videospielen benannt. Als ihr kryptisches Debüt 1897 während der Pandemie aus dem Nichts erschien, verbrannte das Lied so schnell in Message Boards, dass die Flammen von Südfrankreich aus zu sehen waren. Nachdem sie 2023 bei Season Of Mist unterschrieben hatten, führten sie Formless Black Metal offiziell mit einer EP ein, die sich wie ein durch Blut übertragener Virus in der Welt des Extreme Metal verbreitete.

„Creating a new subgenre label and having it work? *Chef’s Kiss*“, schwärmte New Noise über Necrotic Assimilation. Teeth Of The Divine hingegen wurden durch den brutalen Angriff auf die Sinne fast bewusstlos geschlagen. „Lord Marco’s drum work is ridiculous here and is almost making my vision vibrate.“

Viele Jäger hätten diese Belohnungen geerntet, während sie sich ausruhten, aber die Geschichte hinter Wrath Of Logarius wächst weiter. Diese Bande von Skeletten war bereits damit beschäftigt, ihr erstes Album fertigzustellen, bevor Necrotic Assimilation überhaupt die Streaming-Dienste überschwemmte. Crown Of Mortis folgt den unmittelbaren Folgen ihrer viralen Übernahme. Jedes Lied verdreht sich zu einer einzigartig schrecklichen Geschichte, die der größeren Verschwörung ihres verfluchten Königs dient. Unfathomable beginnt, als wäre man in einer anderen alptraumhaften Dimension gefangen, obwohl die ominöse Übertragung seines Erzählers Keeper Of The Spectral Legion nicht davon abhalten kann, eine Armee der Untoten zu beschwören.

„Ancient — Power — Cosmic — Legion“, knurrt Noctifer. Während seine Kehllaute zu halskratzendem Schmerz werden, wechseln die Axtmänner Urath und Vastator die Klinge ihrer Stregas vom gnadenlosen Death Metal-Tuckern zu Tremolo-Pickings, die von Düsternis durchdrungen sind.

Mit Crown Of Mortis bauen Wrath Of Logarius ihren Thron aus formlosem Black Metal aus. Obwohl Long Dead The King von einer traurigen Melodie besessen ist, marschiert es zu Lord Marcos glühenden Explosionen. Die Häute seiner fliegenden Finger sind so präzise in ihrem Hämmern, dass sie den Verstand zerfressen. Doch während die Band in roher Kraft zugelegt hat, steigert das Album auch ihr schauriges Gespür für Atmosphäre mit haarsträubendem Geschick. Mit der Locke jeder geschwärzten Ranke umfasst Of The Void die Verwandlung durch Feuer und Eis. „Open the gates and let revision in“, winkt Noctifier inmitten wirbelnder Dissonanz. „Slowly dismantle every part of you.“



Wrath Of Logarius veredeln Crown Of Mortis außerdem mit tödlichen neuen Juwelen. Ein weiteres Waldgespenst schließt sich ihnen auf The Ethereal Mist an. Unter seinem schlängelnden Stampfen taucht Vilhelm von Grima mit frisch verrottetem Knurren auf. Lurker’s Tomb stürzt mit knöchellangen Riffs und brutalen Doublebass-Kicks nieder, aber seine Falle wird durch ein Solo ausgelöst, dessen Tücke in seiner labyrinthartigen Technik liegt. „The fear subsides for now I breathe again“, kreischt Noctifier, während der furchterregende Schluss des Albums in die Astralebene aufsteigt.

Auf Crown Of Mortis verbiegen Wrath Of Logarius den Black Metal, um ihn dem neu erschaffenen Formless Black Metal anzupassen.

Crown Of Mortis – Tracklist:

1. Unfathomable

2. Keeper Of The Spectral Legion

3. Erosion

4. Of The Void

5. Long Dead The King

6. Crypt

7. The Ethereal Mist (Feat. Vilhelm, Grima)

8. Lurker’s Tomb

9. Dread

Herkunft: USA

Genre: Formless Black Metal

FFO: Gaerea, 1349, Dark Funeral

Release-Datum: 04.04.2025

Aufnahmestudio: Rapture Recordings, Hayward, CA, USA

Produktion, Mixing & Mastering: Cody Fuentes im Rapture Recordings Studio

Coverartwork: Sant V. Schreiber

Verfügbare Formate:

– Digitaler Download

– CD Digipak

– 12″ farbiges Vinyl-Gatefold – Ichorous Red (Rot und Schwarz-marmoriert)

