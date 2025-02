Suffocate For Fuck Sake: veröffentlichen epischen 20-Minuten-Track

Das schwedische Post-Metal-Kollektiv Suffocate For Fuck Sake ist mit einem neuen 20-minütigen Opus zurückgekehrt: To Rest In The Trust, That Creates The World. Der am 28. Januar veröffentlichte Track ist eine monolithische Reise durch die für die Band typische Mischung aus Post-Rock, Screamo und Ambient.

Suffocate For Fuck Sake, bekannt für ihre atmosphärische Musik und intensiven Klanglandschaften, verwebt meisterhaft schwere Riffs, emotionale Schreie und fragile Melodien mit dokumentarisch anmutenden Stimmsamples und sozialkritischen Themen. Ihre Werke zeichnen sich durch konzeptionelle Tiefe aus und erforschen Themen wie Isolation, psychische Gesundheit und gesellschaftliche Probleme mit roher emotionaler Kraft.

To Rest In The Trust, That Creates The World ist ein 20-minütiges Werk und ein musikalisches Symbol für Veränderung und Vergänglichkeit – ein Klangbild kommender Dinge, denen wir uns stellen müssen und die wir nicht länger ignorieren können. Präzise, ​​tief und voller emotionaler Kraft. Das Lied stellt die Jahreszeiten als Symbol für die destabilisierende Kraft der Zeit dar, die Zyklen unterbricht, die wir für selbstverständlich halten. Es erinnert uns daran, dass selbst sich wiederholende Muster auflösen und nichts mehr so ​​bleibt, wie es einmal war.

Seht euch das Video zu To Rest In The Trust, That Creates The World hier an:

To Rest In The Trust, That Creates The World hier streamen

Nach ihrem von Kritikern gefeierten Album Fyra aus dem Jahr 2021 ist diese neue Single ein kraftvolles und zum Nachdenken anregendes Werk, das zweifellos bei Fans der Band und all jenen Anklang finden wird, die nach einem tiefgründigen und emotionalen Musikerlebnis suchen. Die Samples stammen aus zwei Gedichten: Ja Visst Gör Det Ont und Hur Kan Förtröstan Leva?. Die Melodie ist vom schwedischen Volkslied Den Blomstertid Nu Kommer inspiriert und verleiht dem Song eine weitere Ebene an Tiefe und Bedeutung. Der Track wurde am 31. Januar offiziell auf allen großen Streaming-Plattformen veröffentlicht.

Suffocate For Fuck Sake sind:

Daniel Loefgren (Gitarren, Synths, Gesang)

Tommy Norin (Gitarre)

Jonathan Lemberg (Gesang)

Jesper Danielsen (Schlagzeug)

Joi Malmqvist (Synths)

Sebastian Stralucke (Gitarre)

Jens Niehoff (Bass)

Suffocate For Fuck Sake online:

https://www.instagram.com/suffocateforfucksake_official/

https://www.facebook.com/SuffocateFFS/

https://suffocateforfucksake.bandcamp.com/