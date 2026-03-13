Impure Wilhelmina: veröffentlichen neue Single „Électricité Noire“

Impure Wilhelmina präsentieren mit Électricité Noire die erste Single aus ihrem kommenden Album Le Sanglot. Der Song führt in den emotionalen und konzeptionellen Kern des Albums ein und ist zugleich eine Ode an die Rockmusik und eine Meditation über ihre anhaltende kathartische Kraft.

Électricité Noire beginnt mit einem gewaltigen und eindringlichen Arpeggio und entfaltet sich allmählich zu einem Ausbruch roher Energie. Eine einsame Stimme ertönt in der Komposition und erinnert den Hörer daran, dass Rock selbst eine Form dunkler Elektrizität ist. Durch Performance und Ausdruck wird Trauer eine Stimme verliehen. In einer Welt, die zersplittert und instabil erscheint, schildert der Song Musik als notwendiges Ventil für Wut, Trauer und Desillusionierung.

Begleitend zur Veröffentlichung erscheint ein Musikvideo unter der Regie von Steven Blatter, das die körperliche Unmittelbarkeit der Performance in den Mittelpunkt stellt. Gedreht mit der Band bei der Performance in einem reduzierten und direkten Setting, spiegelt das Video den Fokus des Songs auf die rohe Kraft der Musik selbst wider.

Seht euch das Video zu Électricité Noire jetzt hier an:

Innerhalb der Gesamterzählung von Le Sanglot nimmt der Track eine Schlüsselposition ein. Konzipiert als klangliches Äquivalent eines Schluchzers, betrachtet das Album die Welt durch eine schonungslose Linse und konfrontiert sie mit Hässlichkeit, Mittelmäßigkeit und stiller Gewalt. Doch der Auftakt von Électricité Noire deutet auch auf die Möglichkeit von Gnade hin und etabliert die fragile Spannung zwischen Dunkelheit und Licht, die sich durch das gesamte Album zieht.

Le Sanglot – Tracklist:

Électricité Noire Cent Mille Plaies Abîme Larmes De Joie Dévoreur D’étoiles Train Mort Frelon Ivre Blanche Réalité Demain J’abandonne À Jamais Radieuse

Le Sanglot erscheint am 22. Mai bei Season Of Mist.

Aufgenommen im Kitchen Studio, Genf, Schweiz.

Produziert, aufgenommen und gemischt von Yvan Bing im Kitchen Studio, mit Ausnahme von Track 9, aufgenommen von Serge Morattel im Rec Studio.

Gemastert von Magnus Lindberg im Redmount Studio, Stockholm, Schweden.

Cover-Artwork: Giganto

Gastmusikerin:

Marion Leclercq (Mütterlein) bei Train Mort

Verfügbarer Formate:

CD Digipak

Digital Download

Various 12” Vinyl Editions

Entstanden aus der pulsierenden alternativen Musikszene Genfs, Schweiz, haben Impure Wilhelmina über die Jahre einen einzigartigen Sound entwickelt, irgendwo zwischen Metal und progressivem Dark Rock. Der unverwechselbare Stil der Band ist dicht, melodisch und tief melancholisch, untermalt von introspektiven Texten, die zutiefst menschlich und zugleich erschütternd sind und von rohen Emotionen durchdrungen.

Impure Wilhelmina wurde 1996 gegründet und machte sich Anfang der 2000er-Jahre mit einer Reihe ikonischer Alben – I Can’t Believe I was Born in July (2003) und L’amour, La Mort, L’enfance Perdue (2005) – sowie mehreren Europatourneen einen Namen. Nach und nach eroberte das Quartett um Gitarrist und Sänger Michael Schindl die Herzen einer treuen Fangemeinde, die es schätzt, wie die Band düstere Themen in eine heilsame Klangwelt verwandelt.

Die Geschichte von Impure Wilhelmina ist auch eine Geschichte der ständigen Erneuerung. Der Sound der Band hat sich von ihren rauen Anfängen zu reiferen, melodischen Produktionen mit klarem, magnetischem Gesang weiterentwickelt. Die von Kritikern hochgelobten Alben Black Honey (2014), Radiation (2017) und Antidote (2021) erweiterten den Horizont der Band nochmals deutlich. Im Laufe der Jahre haben Impure Wilhelmina hunderte Konzerte in ganz Europa gespielt, sowohl in Underground-Clubs als auch auf großen Festivals, und unter anderem für Größen wie Gojira, Baroness, Amenra, Sólstafir und Crippled Black Phoenix eröffnet.

Seit 2023 arbeitet die Band an ihrem nächsten Album, dem Nachfolger von Antidote. Ihr neues Album mit dem Titel Le Sanglot, das im Mai von Season Of Mist veröffentlicht werden soll, wird die nächste radikale und doch organisch logische Transformation der Band präsentieren: Texte komplett in Französisch, die Entfesselung unerwarteter Klangdimensionen und eine erneuerte kreative Energie.

Impure Wilhelmina sind:

Michael Schindl – Gesang, Gitarre

Mario Togni – Schlagzeug

Sébastien Dutruel – Bass

Edouard Nicod – Gitarre

Impure Wilhelmina online:

https://www.facebook.com/impurewilhelmina/

https://www.instagram.com/impurewilhelmina/



