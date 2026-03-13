Snap Border: kündigen neues Album „Supergiant“ an

Die Alternative-Rock/Metal-Band Snap Border aus Nancy meldet sich mit neuer Musik zurück. Für Mai 2026 kündigt das Quintett sein drittes Studioalbum Supergiant an, das die rohe Live-Energie der Band mit moderner Metal-Schwere verbinden soll.

Die Gruppe um Frontmann Franck Poinsot lässt sich von Acts wie Papa Roach, In Flames und Bring Me The Horizon inspirieren, verfolgt dabei aber konsequent ihren eigenen Stil. Bereits seit dem Debüt Alternative Current Box (2016) spielte die Band zahlreiche Shows und stand unter anderem mit Escape The Fate, Black Bomb A und Tagada Jones auf der Bühne.

Einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album liefert die neue Single (V)ampire, die zusammen mit einem Musikvideo erscheint. Der düstere Track bewegt sich zwischen Rock und Metal und erzählt von einer hypnotischen, zerstörerischen Leidenschaft – visuell umgesetzt in der Geschichte einer modernen, machtvollen Vampirin.

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