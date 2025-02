Ponte Del Diavolo: kündigen Konzerte für 2025 an

Die Turiner Meister der esoterischen, doomigen Alchemie, Ponte Del Diavolo, werden 2025 ihren höllischen Zauber über Europa legen. Nach der kolossalen Support-Welle für ihr eindringliches Debüt Fire Blades From The Tomb ist die Band bereit, die renommiertesten Metal-Festivals des Kontinents mit ihrem unvergleichlichen Black & Doom Metal zu begeistern.

Ponte Del Diavolo verbinden die Grenzen zwischen den Welten mit einem Sound, der sowohl alt als auch avantgardistisch ist. Mit Elena Camussos (als Erba Del Diavolo) düsterem Gesang, der sich durch das dichte Labyrinth der dualen Basslinien schlängelt, ist die Klanglandschaft der Band ein meisterhaftes Amalgam aus rhythmischen Gitarren, rohem Schlagzeugspiel und Dark-Wave-Einflüssen. Ihr Debütalbum wurde als Meisterwerk des kultigen Doom Metals mit modernen Verzierungen gelobt, das die Geister von Electric Wizard und Darkthrone heraufbeschwört.

Fire Blades From The Tomb ist über Season Of Mist erhältlich.

Bestellen: https://redirect.season-of-mist.com/PonteFireBlades

Stream: https://orcd.co/firebladesfromthetombpresave

Während sie ihre Festival-Termine für 2025 ankündigen, erinnern sich Ponte Del Diavolo an die Veröffentlichung des Albums und die ersten Touren im letzten Jahr:

„2024 has been a wild ride and a very important year for the band. We played as much as we could around Italy with some shows abroad to promote Fire Blades From The Tomb and we are so proud and still in disbelief for all the support you showed to us. It’s impossible to put into words what this really means for the band and we cannot thank you enough for it. 2025 will be no less exciting and we will play in some of the major European festivals. We plan to add some rarities and surprises to our setlists, so brace yourself!“ – Ponte Del Diavolo

Bereiten Sie Ihre Sinne auf eine Reise in eine andere Welt vor, wenn Ponte Del Diavolo ihr monumentales Album (und andere Raritäten und Exklusivitäten) auf diese heiligen Bühnen bringen:

Europäische Festival Tourdaten 2025

18 April: Inferno Metal Festival, Oslo (NO)

20 April: Roadburn, Tilburg (NL)

24 May: Sonic Rites, Helsinki (FI)

14 June: Teifljågd Open Air, Burg Piberstein (AT)

20 June: Kilkim Zaibu, Ukmerge (LT)

26-27 September: Metal Gates, Bucharest (RO)

Die italienische Band bietet einen Doom/Black Metal-Sound mit Old-School-Wurzeln, der einen modernen und unkonventionellen Hintergrund hat. Die weibliche Stimme – mit starken Dark-Wave-Einflüssen – ist der lyrische Korpus dieses stark esoterischen Projekts. Die solide Präsenz von zwei Bassisten schafft das massive Fundament für die rhythmische Gitarre, alles geprägt von einem rauen und dynamischen Schlagzeugspiel.

Mystery O Mystery / Secret Live Session ist die Debüt-EP des Quintetts. Sie wurde live und ohne Schnitt im Dracma Studio mit dem Produzenten L’Ossario in ihrer Heimat Turin im März 2020 aufgenommen. I wurde von Iopan Records im Internet veröffentlicht. Bald darauf folgte die zweite Single The Wickedest Woman In the World. Ende 2021 nahmen Ponte Del Diavolo ihre zweite EP, Sancta Menstruis, im Deepest Sea Studio in Turin mit Danilo Battocchio auf. Die erste Single, The Unborn, erschien im Februar 2022. Die dritte EP der Band, Ave Scintilla!, wurde ebenfalls in Turin aufgenommen. Diesmal fanden sie sich im Dracma Studio mit L’Ossario wieder zusammen.

Jetzt, da sie bei Season Of Mist unterschrieben haben, werden Ponte Del Diavolo ihr Debütalbum zu veröffentlichen. Fire Blades From The Tomb verbindet klassischen, kultigen Doom Metal mit modernen Post-Punk-Anleihen. Die Leadsingle und der Eröffnungstrack Demone wird von einer gekochten schwarzen Basslinie und Dark-Wave-induzierten Vocals vorangetrieben.

Bereitet euch darauf vor, in die italienischen dunklen Künste einzutauchen.

Ponte Del Diavolo – Besetzung:

Elena Camusso (als Erba Del Diavolo) – Gesang

Alessio Caruso (als Krhura) – Bass

Andrea l’Abbate (als Kratom) – Bass

Stefano Franchina (als Segale Cornuta) – Schlagzeug

Rocco Scuzzarella (als Nerium) – Gitarren

Ponte Del Diavolo online:

Facebook: https://www.facebook.com/PontedelDiavolo/

Instagram: https://www.instagram.com/pontedeldiavoloband/

Bandcamp: https://pontedeldiavolo666.bandcamp.com/