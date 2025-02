Emil Bulls mit Self Deception und With Heart am 24.01.2025 in der Kieler Pumpe

Event: Emil Bulls – Love Will Fix It Tour Part II 2025

Bands: Emil Bulls, Self Deception, With Heart

Ort: Die Pumpe, Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 24.01.2025

Kosten: 40,95 €

Zuschauer: 750 (Ausverkauft)

Genre: Nu Metal, Crossover, Alternative Metal

Links: https://www.emilbulls.de/

https://www.withheartband.com/

Setlisten:

Emil Bulls

Self Deception

With Heart The Ninth Wave The Devil Made Me Do It The Way Of The Warrior Tell It to My Heart Not Tonight Josephine Oceans Of Grief Leaving You With This My Favourite Waste Of Time Euphoria Here Comes The Fire The Most Evil Spell Sick When God Was Sleeping Love Will Fix It The Age Of Revolution

Zugabe: Winterblood (The Sequel) Hearteater Man Or Mouse Where Is My Mind?

Zugabe 2: Happy Birthday You Are Dead to Me Nothing in This World The Jaws of Oblivion Worlds Apart Blood & Scars The Scandinavian Dream The Great Escape Holy Water Hell And Back Hysteria Kallocain Psycho Fight Fire With Gasoline Intro Heavy Blue Kingdom A Thousand Dreams Sparks Gold Locked Up Atmosphere

Als im Januar 2024 das Album Love Will Fix It herauskam, stieg es auf Platz drei der deutschen Albumcharts ein. Die dazugehörige Tour ging bis zum Jahresende und nun wird sie im neuen Jahr fortgesetzt. Für heute sind gleich zwei internationale Supportacts angesagt. Verwirrungen gibt es allerdings am Fotograben. Der ohnehin enge Bühnengraben wird durch einen Vorbau geteilt und somit zur Hälfte unpassierbar. Dazu kommt noch ein zusammengerollter Vorhang, der eine zusätzliche Behinderung darstellt. Aus dem Grund möchte man nicht, dass wir die Supportbands fotografieren. Nachdem aber nur zwei Fotografen zu den Vorbands erscheinen, dürfen wir unter Versicherung der Vorsicht dann doch noch hinein.

Bereits um 19:30 Uhr beginnen With Heart. Die Jungs kommen aus Zürich und sind eine Alternative Metal Band. 2022 gegründet, bewiesen sie mit ihren Singles Atmosphere und Gold, dass sie etwas draufhaben. Pünktlich zur Tour erschien am 10. Januar ihre Debüt-EP Daydreamer mit sieben Songs, die heute im Fokus des Konzerts stehen sollen. 30 Minuten dürfen die Schweizer Sebastian (Gesang), Sascha (Gitarre), Roberto (Bass) sowie Renato an den Drums zeigen, was sie können. Nach eigenen Aussagen ist das heutige Konzert das bisher nördlichste ihrer noch jungen Karriere. Ihr Sound passt hervorragend zu dem Programm der Bullen.

Anders bei den „Special Guest“ Self Deception aus Stockholm, Schweden. Sie sind früher im Genre Dance/Electronic-Rock unterwegs gewesen. 2007 gegründet, hat sich ihr Sound allerdings stark gewandelt. Den heutigen Stil würde ich als Metalcore bezeichnen. Personell besetzt mit Andreas Clark (Gesang), Patrik Hallgren (Bass), Ronny Westphal (Gitarre) sowie Erik Eklund am Schlagzeug ziehen sie zu diesem Konzert schon einige eigene Fans an. Sänger Andreas Clark geht auf das Publikum zu, gewinnt dadurch auch viele neue Fans im Handstreich. Sie supporten mit ihrem 45-Minuten-Set das im Oktober herausgekommene Album Destroy The Art.

Nach einer halben Stunde Umbau lädt dann endlich die Münchner Alternative-Metal-Band Emil Bulls zur zweiten Runde ihrer Love Will Fix It Tour ein. Auf dem 2. Teil ihrer Tour ist nichts von Konzertmüdigkeit zu sehen. Letztes Jahr haben sie im Frühjahr bereits 16 Auftritte absolviert. Der zweite Teil begann im Dezember und umfasst 12 weitere Termine. Aber das Publikum dankt es ihnen, es gibt kaum ein Halten bei den doch überwiegend jüngeren Fans. Sänger Christoph „Christ“ von Freydorf stellt gleich zu Beginn klar, dass die Band nur Staffage für die Fans sind. „Heute ist es an der Zeit, auszurasten.„, so seine Aussage. Genau das tun die Fans auch. Nahezu zwei Stunden geben die Bajuwaren Vollgas. Der Schweiß tropft von der Decke. Hüpfen, Springen, Bouncen oder Tanzen gehören heute dazu.

Im Gepäck haben sie 23 Songs, quer durch die Geschichte der Band. Pascal „Passy“ Theisen am Bass, Stephan Karl „Moik“ und Andy „Bocko“ Bock an den Gitarren, sowie Fabian „Fab“ Füß an den Drums sind die weiteren Protagonisten der Band. Aufgeteilt in drei Blöcke wird wie gewohnt aufgedreht bis zum Schluss. In ihrem Programm ist ein Gemisch aus alten Klassikern und aktuellen Hits. Fans von aggressiven Riffs und eingängigen Hooklines sind bei den Emil Bulls genau richtig. Wenn die Stimmung auch nur ein paar Millimeter ruhiger wird, werden Gassenhauer wie das Taylor-Dayne-Cover Tell It To My Heart oder ihr Überhit Euphoria eingestreut. My Favorite Waste Of Time, die letzte Single aus November, ist natürlich auch mit am Start. Die Titel ihres Auftritts sind bunt gemischt und springen von aktuellen über ältere zu noch älteren Songs. Alle werden begeistert abgefeiert. Der Pit erfreut sich großer Beliebtheit. Crowdsurfer gibt’s selbstredend auch. Zwischen den Songs gibt es immer wieder Ansagen von Sänger Christ. Nach 15 Songs ist erst mal Pause. Ein Chor mit lauten Emil Bulls! Rufen setzt ein, bis die Jungs auf die Bühne zurückkommen. Ungewöhnlich, aber es gibt sogar zwei Zugabenblöcke. Wahrscheinlich nur, um einmal kurz durchzuschnaufen und ein Kaltgetränk zu sich zu nehmen.

Was für ein Abend! Drei wirklich tolle Bands, die ihre Auftritte mit viel Energie und Spielfreude absolviert haben. With Heart und Self Deception, für mich lohnende Entdeckungen von jungen Künstlern, von denen wir noch viel hören werden. Und dann Emil Bulls, die nun schon im 30. Jahr auf der Bühne stehen und sich ihre Frische sowie ihren Spaß an ihrer Musik erhalten haben.