24/7 Diva Heaven: neues Video „L.O.V.E. Forever“ / Tourdaten / Beatsteaks Support

Die drei Damen von 24/7 Diva Heaven sind nicht zu bremsen. Ein neues Video zu L.O.V.E Forever und Tourdaten gibt es nun. Im Februar geht’s schon wieder auf Rundreise und im April erneut. Im Sommer stehen Festivals an und die gigantische Show mit Berlins Beatsteaks am 14.06.25 in der Max Schmeling Halle! Bei Ox-Fanzine war das Album Gift Platte des Monats und auch bei uns bei Time For Metal ganz oben! Hier kommt ihr zum Review.

Gift Tour 2024:



14.02.2025 DE – Marburg – Café Trauma

15.02.2025 DE – Konstanz – Kulturladen

18.02.2025 DE – Freiburg – Slow Club

20.02.2025 CH – Luzern – Sedel

21.02.2025 CH – Martigny – Cave du Manoir

22.02.2025 CH – Zürich – Ziegel au Lac

26.02.2025 AT – Wien – Arena

27.02.2025 AT – Graz – Music-House

28.02.2025 AT – Salzburg – Rockhouse

02.04.2025 DE – Düsseldorf – Zakk

03.04.2025 DE – Trier – Mergener Hof

04.04.2025 DE – Köln – MTC

05.04.2025 NL – Landgraaf – De Oefenbunker

09.04.2025 DE – Bremerhaven – Shiva

10.04.2025 DE – Bielefeld – Forum

11.04.2025 DE – Lübeck – Treibsand

12.04.2025 DK – Kopenhagen – Vesterbro Beat Dage

23.05.2025 DE – Berlin – Desertfest

08.06.2025 DE – Merkers – Rock Am Berg

21.06.2025 DE – Dresden – Farewell Youth Fest