24/7 Diva Heaven – Gift

Artist: 24/7 Diva Heaven

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: Gift

Spiellänge: 32:27 Minuten

Genre: Alternative Rock, Grunge, Punk

Release: 10.10.2024

Label: Noisolution

Link: https://m.facebook.com/247DIVAHEAVEN/

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – Katharina Ott-Alavi

Bass – Karo Paschedag

Schlagzeug – Mary Westphal

Tracklist:

Rat Race Manic Street Ballet Crown Of Creation Face Down These Days (feat. Arnim Teutoburg-Weiß) Gift O.V.E. Forever Suck It Up Born To Get Bored Flawless Fool Nothing Lasts

Nachdem uns die drei Damen Katharina Ott-Alavi (Voc., Guitar) Karoline Paschedag (Bass) und Marie Westphal (Drums) vor drei Jahren mit ihrem Debüt Stress gemacht haben, gibt es nun ein Geschenk von ihnen, denn Gift nennt sich der zweite Longplayer von 24/7 Diva Heaven aus Berlin.

Erscheinen wird Gift wieder beim Berliner Kult Label Noisolution, bei dem das Album ab dem 10.10.2024 als CD und in den Vinylvarianten Red oder Black zur Verfügung stehen wird.

Die 100 Glücklichen unter den Fans hatten bereits am 29.09.202 die Chance, eine der legendären Club 100 Exemplare bei Noisolution zu ergattern. Wie gewohnt war diese edle Version (2-farbiges Vinyl, Gatefold, nummeriert, signierter Fotodruck, bedruckte PVC-Hülle) natürlich nach wenigen Minuten wieder ausverkauft! Beschwert euch nicht, wir hatten euch ja gewarnt.

24/7 Diva Heaven stehen für politisches Engagement, u.a. als Gründerinnen des Berliner Kollektivs Grrrl-Noisy, das Jam-Sessions und Festivals organisiert und einen Ort der Vernetzung für Flinta Musiker:innen und Musikfans bietet.

Natürlich machen 24/7 Diva Heaven da weiter, wo sie mit ihrem Debüt Stress aufhörten: Zornig und wütend, irgendwo zwischen Punk und Postpunk, Grunge, Fuzz und Stoner. Immer voll auf die Fresse und nach vorne!

Gift wird eingeläutet mit dem bereits vorab als Single veröffentlichten Song Rat Race. Ein absolut kompromissloser Punk Rock Knaller, der das Tempo und die Richtung vorgibt. Ich muss mich noch einmal wiederholen, halt voll in die Fresse und laut! Kein bisschen leiser wird es mit Manic Street Ballet. Da tanzen wir doch gerne weiter mit. Mit Crown Of Creation schlagen 24/7 Diva Heaven eine andere, aber auch für ihre Hörer bereits bekannte Richtung ein. Sonic Youth lassen grüßen. Danach heißt es mit Face Down allerdings wieder: Straight in the face!

Für These Days haben die Damen sich Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks mit an Land gezogen. Der Song (als zweite Single vorab veröffentlicht) gehört mit zu den eingängigeren Songs auf dem Album. Er entwickelt sich gegen Ende hin rasant und bleibt trotz Eingängigkeit kompromisslos. Den Titelsong Gift würde ich fast als eine Noise Rock Ballade bezeichnen, wobei dabei der Begriff Ballade gerne neu definiert werden darf. Nix Ballade und nix Romantik, aber L.O.V.E. Forever kommt danach.

Suck It Up ist aus meiner Sicht der ausgefeilteste Track auf dem Album. Gähn, gähn wie langweilig!? Mitnichten ist Born To Get Bored langweilig. Schrill, dreckig und grungig allerdings! Flawless Fool kommt irgendwie cool und das reimt sich sogar 😉 Nichts bleibt, wie es ist, oder wie es zu erwarten ist. Nothing Lasts ist ganz anders, als erwartet und wohl so etwas wie ein ruhiges Outro dieses rasanten Albums.

24/7 Diva Heaven gehen im Oktober auf Gift-Tour 2024. Hier die Termine:

09.10. Leipzig, Conne Island

11.10. Berlin, Neue Zukunft

24.10. Köln, Sonic Ballroom

25.10. München, Strom

26.10. Darmstadt, Oetinger Villa

31.10. Hamburg, Knust

01.11. Nijmegen (NL), De Onderbroek

02.11. Dortmund, Subrosa