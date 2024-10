Iotunn: veröffentlichen Video/Single „Iridescent Way“

Die dänisch/färöischen Progressive Metaller Iotunn stellen ihre neue Single Iridescent Way und das dazugehörige Video vor. Der bewegende Akustik-Track erscheint auf Iotunns zweitem Album Kinship, das am 25. Oktober über Metal Blade Records erscheinen wird.

Kinship ist ein gewaltiges Album, das dem Urmeer entsprungen ist. Es ist eine mythologische Reise durch acht Tracks, die sowohl musikalisch als auch textlich immense Sphären umspannen und die tiefen Wurzeln der menschlichen Natur erforschen, ihre Verbindung und Trennung mit allem und jedem, und wie unsere Entscheidungen uns selbst und das gelebte Leben immer definiert haben.

Gitarrist Jesper Gräs sagt über Iridescent Way: „It has been our wish for years to make an acoustic song. [Guitarist] Jens Nicolai [Gräs] and I have origins in playing classical guitar and this, combined with the folk tradition in the North as well as in the West as such, has been a huge gift and inspiration throughout the years. The intro and outro part came to me in a dream, and I woke up and played it. It laid a foundation for this song which is very special to the whole band, and we hold it very dearly.“

Jens Nicolai stimmt zu: „It’s clearly a stand-out song on the album. Finally, we pulled ourselves together to do something like this. There’s no brave or out-of-box decisions here. Just us doing something that also feels natural to us.“

Seht euch das Video zu Iridescent Way von Iotunn an hier an:

Seht euch Iotunns zuvor veröffentlichte Videos zu Twilight hier und I Feel The Night hier an.

Verwandtschaft entfaltet die Geschichte eines Stammesangehörigen, der Teil eines prähistorischen Stammes ist. Es erzählt die Geschichte der vielfältigen Bedingungen des Lebens, da sich die Themen Einheit/Uneinigkeit, Licht/Dunkelheit, Körper/Geist, Natur/Kultur, Gut/Böse, Schöpfung/Zerstörung und Mensch/Mensch durch das gesamte Album ziehen. Das Album zeigt, wie Iotunn ihre musikalischen Welten in ihrem bisher größten Ausmaß entfalten, was in den Jahren der Entstehung des Albums eine Traumleistung war.

Unser Time For Metal-Redakteur Kay L. hat sich Kinship schon mal angehört und war derart begeistert, dass er für dieses Meisterwerk die maximale Punktzahl (10/10) vergeben (Review hier) hat.

Mehr Infos zu Iotunn und ihrem in Kürze erscheinendem Album Kinship findet ihr hier.

Iotunn Besetzung:

Jón Aldará – Gesang

Jens Nicolai Gräs – Gitarre

Jesper Gräs – Gitarre

Eskil Rask – Bass

Bjørn Wind Andersen – Schlagzeug

