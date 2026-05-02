Soulbound & Hell Boulevard: gehen im November 2026 gemeinsam auf Tour

Nach intensiven Jahren auf den Straßen und Bühnen Europas schlagen Soulbound & Hell Boulevard ein neues gemeinsames Kapitel auf: Im Herbst 2026 gehen beide Bands erstmals als Co-Headliner auf Tour.

Was lange gewachsen ist, wird jetzt Realität. Eine gemeinsame Tour, die nicht aus Kalkül entstanden ist, sondern aus echter Verbindung. Aus gegenseitigem Respekt, Freundschaft und dem Wunsch, genau das wieder auf die Bühne zu bringen, was man gemeinsam in den letzten Jahren erlebt hat.

Unter dem Titel Made In sYn verschmelzen zwei aktuelle Alben, zwei Klangwelten und zwei Haltungen zu einem gemeinsamen Erlebnis. Das düster-melodische, energiegeladene Universum von Soulbound trifft auf die atmosphärische Wucht und opulente Tiefe von Hell Boulevard. Gegensätze, die sich nicht ausschließen, sondern verstärken.

Für beide Bands markiert diese Tour auch einen nächsten Schritt: Erstmals führt der Weg über die bisherigen Grenzen hinaus nach Polen und England. Neue Bühnen, neues Publikum, aber dieselbe Intensität.

Wer Soulbound kennt, weiß, dass es nie nur um Musik geht. Es geht um Nähe, um ehrliche Emotionen und um Momente, die bleiben. Hell Boulevard schaffen es gleichzeitig, Räume zu öffnen, die gleichermaßen dunkel, elegant und überwältigend wirken.

Made In sYn ist mehr als ein Tourtitel. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Welten, die füreinander gemacht sind. Zwei Bands mit zwei Perspektiven auf einer gemeinsamen Reise.

Made In sYn EU Tour 2026

Presented by: MusiX, Sonic Seducer, metal.de, Legacy, VD Pictures & NoCut

05.11.2026 Nürnberg – Club Stereo

06.11.2026 Mühlhausen – Alte Fleischerei

07.11.2026 Potsdam – Waschhaus Saal

13.11.2026 Giessen – MUK

14.11.2026 Lübeck – Rider`s

20.11.2026 Hameln – Sumpfblume

21.11.2026 Dortmund – Junkyard

04.12.2026 UK – London – O2 Islington Academy

05.11.2026 UK – Bormingham – O2 Instutute 2

06.11.2026 UK – Liverpool – O2Academy2

12.12.2026 PL – Wasaw – Hydrozagadke

Soulbound Line-up:

Johnny: Vocals

Felix: Guitar

Jonas: Bass

Mario: Drums

Hell Boulevard Line-up:

Matteo VDiva Fabbiani: Vocals

Vulture King: Guitar

Raul Sanchez: Bass

Hangman: Drums