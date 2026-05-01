Vainstream 2026: Jubiläumsausgabe frühzeitig ausverkauft— 40.000 Fans feiern 20 Jahre

Das Vainstream 2026 ist frühzeitig ausverkauft. Am 26. und 27. Juni kommen 40.000 Fans nach Münster, um 20 Jahre Vainstream zu feiern. Mit über 50 Acts gehört das Festival erneut zu den größten Rockevents in Nordrhein-Westfalen.

Zum Jubiläum kehrt mit dem Monster Mastership ein Stück Skate-Geschichte zurück. Die Halfpipe wird wieder zum Mittelpunkt – dort, wo Musik und Skateboarding schon immer zusammengehören.

Gemeinsam mit US-Szenegröße Dave Duncan stehen prägende Vert-Legends noch einmal auf dem Board. Mit dabei: Lester Kasai, Sandro Dias und Mike McGill.

Seit 20 Jahren steht das Vainstream für Musik, Skateboarding und Subkultur – und genau das wird 2026 konsequent weitergedacht.

„Die 20. Ausgabe bedeutet uns extrem viel. Dass das Festival so früh ausverkauft ist, zeigt, wie stark unsere Community ist. Mit dem Monster Mastership holen wir ein Stück Geschichte zurück – und bringen gleichzeitig neue Energie aufs Gelände“, sagt Veranstalter Timo Birth.

Weitere Infos auf vainstream.com