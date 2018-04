“Vollgepackter Tag“

Festival: Vainstream Rockfest

Bands: Touche Amore, Lionheart, Bullet For My Valentine, Casper, BoySetsFire, Stray From The Path, Asking Alexandria, Bury Tomrrow, Blessthefall, Beatsteaks, Enter Shikari, Neck Deep, Terror, Sondaschule, Silverstein, Stick To Your Guns, …

Ort: Münster

Datum: 30.06.2018



Kosten: 62,90 € VVK

Tickets: http://www.vainstream.com/tickets-2018/

Veranstalter: Kingstar

Link: http://www.vainstream.com

Der Sommer ist nicht nur die Zeit der Sonne, sondern auch der Festivals. Und statt nur auf die typischen Drei-Tage-Festivals zu schauen, gibt es auch spannende Line-Ups, die man gleich in einem Tag haben kann, ganz ohne den Zelt & Camping-Stress. Das Vainstream Rockfest 2018 ist nicht nur eines von diesen tollen 1-Tages-Festivals, sondern das Festival, welches stets in den Bereichen Hardcore, Punk und Metalcore wohl eins der interessantesten Line-Ups überhaupt hat. War doch letztes Jahr bereits das Festival sehr lustig strukturiert, mit Bands wie Chelsea Grin um 9 Uhr morgens, so kann man wohl auch hier so einiges erwarten.

Einer der größsten Spieler an diesem Tag dürften wohl Bullet For My Valentine sein, die vor allem in den letzten Wochen durch die Ankündigung ihres neuen Albums und der neuen Single Over It für Gesprächsstoff sorgten. Das neue Album Gravity wird am 29. Juni erscheinen, genau einen Tag vor dem Vainstream also. Da darf man wohl von einer Festival Release Party sprechen.

Und wenn man schon bei neuen Alben ist: Bury Tomorrow lieferten nicht nur am letzten Freitag ihren neuen Song Black Flame, sondern kündigten das gleichnamige Album für den 13. Juli an. Zwar zwei Wochen nach dem guten Vainstream, aber man darf wohl mit mehr als nur einem neuen Song bis dahin rechnen. Und so wie Black Flame klingt, ist die Vorfreude auf das fünfte Album der britischen Jungs jetzt bereits kurz vor der Eskalation.

Auch Boysetsfire dürften so einige Fans mit großer Freude entgegensehen, so ist das letzte Album der Gruppe doch 2015 erschienen und damit dann doch schon etwas in die Jahre gekommen. Aber eine Sommer Tour durch Deutschland macht das fast wieder in Ordnung.

Neben der Vielfalt an Bands, welche mit Casper und Sondaschule auch zwei Künstler etwas aus dem Rahmenprogramm zu präsentieren hat, gibt es natürlich auf dem Gelände auch wieder genügend Essens- sowie Getränkestände, damit auch niemand verhungert/verdurstet. Und auch für entsprechenden Merchandise ist beim Vainstream stets gesorgt – es braucht also keine drei Tage, um das alles zu bekommen.

Kommentare

Kommentare