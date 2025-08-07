Great American Ghost: veröffentlichen Deftones-Cover „Hole In The Earth“

Das New-Hampshire-Quartett Great American Ghost (GAG) hat seine eigene Version des Deftones-Klassikers Hole In The Earth von deren 2006er-Album Saturday Night Wrist präsentiert. Die Band verpasst dem Fanliebling der Deftones ein modernes Gewand. Mit druckvoller Energie, kernigen Riffs und einer gehörigen Portion Emotionen wird der Track neu interpretiert, ohne seinen Charakter zu verlieren.

Sänger Ethan Harrison erklärt: „Hole In The Earth war unsere erste und einzige Wahl, als wir uns entschlossen haben, einen Deftones-Song zu covern. Es ist nicht nur unser gemeinsamer Favorit von einer Band, die uns sehr geprägt hat – auch der Inhalt des Songs hat uns beim Aufnehmen stark angesprochen. Ich kann nur jedem raten, sich mit der Geschichte hinter dem Song auseinanderzusetzen. GAG waren zum Zeitpunkt der Aufnahme in einer sehr ähnlichen Situation. Wir sind ziemlich stolz auf das Ergebnis!“