Miss May I: Headlinetour durch Europa mit „Die On The Vine“

Nach der kürzlichen Veröffentlichung ihrer neuen Single Die On The Vine über Solid State Records sind die Metalcore-Lieblinge aus Ohio, Miss May I, bereit, nach Europa zurückzukehren. Die Headlinetour führt sie durch mehrere Länder, unterstützt von Great American Ghost.
Hier sind die Tourdaten:
- 24.02 Utrecht, NL @Tivoli Pandora
- 25.02 Antwerpen, BE @Zappa
- 27.02 Karlsruhe, DE @Substage
- 28.02 Köln, DE @Essigfabrik
- 01.03 Hamburg, DE @Logo
- 02.03 Berlin, DE @SO36
- 03.03 Prag, CZ @Rock Café
- 05.03 Wien, AT @Szene
- 06.03 München, DE @Backstage
- 07.03 Genf, CH @PTR / L’Usine
- 09.03 Barcelona, ES @Razzmatazz 2
- 10.03 Madrid, ES @Sala Copérnico
- 11.03 Lissabon, PT @LAV Lisboa Ao Vivo
- 12.03 Vitoria, ES @Jimmy Jazz
- 14.03 Paris, FR @Nouveau Casino
- 15.03 Lille, FR @The Black Lab
Und hier ist der Link zur neuen Single: