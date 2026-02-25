Startseite
Oliver J.
Miss May I: Headlinetour durch Europa mit „Die On The Vine“

Miss May I starten morgen ihre Europatournee

Nach der kürzlichen Veröffentlichung ihrer neuen Single Die On The Vine über Solid State Records sind die Metalcore-Lieblinge aus Ohio, Miss May I, bereit, nach Europa zurückzukehren. Die Headlinetour führt sie durch mehrere Länder, unterstützt von Great American Ghost.

Hier sind die Tourdaten:

  • 24.02 Utrecht, NL @Tivoli Pandora
  • 25.02 Antwerpen, BE @Zappa
  • 27.02 Karlsruhe, DE @Substage
  • 28.02 Köln, DE @Essigfabrik
  • 01.03 Hamburg, DE @Logo
  • 02.03 Berlin, DE @SO36
  • 03.03 Prag, CZ @Rock Café
  • 05.03 Wien, AT @Szene
  • 06.03 München, DE @Backstage
  • 07.03 Genf, CH @PTR / L’Usine
  • 09.03 Barcelona, ES @Razzmatazz 2
  • 10.03 Madrid, ES @Sala Copérnico
  • 11.03 Lissabon, PT @LAV Lisboa Ao Vivo
  • 12.03 Vitoria, ES @Jimmy Jazz
  • 14.03 Paris, FR @Nouveau Casino
  • 15.03 Lille, FR @The Black Lab

Und hier ist der Link zur neuen Single: