Great American Ghost: veröffentlichen ihre neue Single „Womb“

Am 20. Januar erschien die neue EP Torture World von Great American Ghost!

Die EP wurde von Will Putney (A Day To Remember, Knocked Loose, The Amity Affliction) produziert. Er war auch bereits maßgeblich für den Erfolg des 2019 erschienen Albums Power Through Terror mit verantwortlich.



Um die Veröffentlichung zu feiern, veröffentlicht die Band heute ihr Video zu dem Track Womb. Der Track zeigt die Band in ihrer bisher stärksten Form, reißt durch instrumentale Technik und haucht der Deathcore-Szene neues Leben ein. Sänger Ethan Harrison kommentiert: „Wenn du dir zu Womb nicht den Kopf zerbrichst, musst du eigentlich tot sein.“



Torture World wird auf CD, LP und digital veröffentlicht.

Die EP könnt ihr hier bestellen: Great American Ghost (mnrkheavy.eu)

Zur Tracklist von Torture World geht es hier entlang:

Es war die erste Great American Ghost-Show seit 18 Monaten, und es gab keine Garantie, dass es überhaupt ein Publikum geben würde. The Ghost Inside, Every Time I Die, The Acacia Strain und Currents füllten das Programm, das für die Parkplatzbühne des Palladiums in Worcester, Massachusetts, gebucht war. Great American Ghost, die aus dem nahen gelegenen Boston stammen, traten als erste Band auf.



„Ich war nervös“, gesteht Frontmann Ethan Harrison. „Ich dachte, niemand würde früher kommen, um uns zu sehen. Ich werde immer einen Weg finden, in solchen Situationen ängstlich zu sein. Es waren die meisten Leute, vor denen wir je gespielt haben, und die meisten, vor denen ich persönlich je gestanden habe.“



Die triumphale Rückkehr nach der Pandemie vor 10.000 begeisterten Menschen war ein Beweis dafür, wie erfolgreich Great American Ghost durch einen stetigen Strom von wütender Musik miteinander verbunden sind. Die Gruppe, die Metal Injection als „immer hasserfüllt, immer angepisst“ bezeichnet, baute sich mit dem düsteren und strafenden Everyone Leaves (2015), Hatred Stems from The Seed (2017), der Don’t Come Back EP (2016) und Power Through Terror (2019) stetig eine treue Anhängerschaft auf.



Selbst als die weltweite Abschaltung und persönliche Widrigkeiten im Großen wie im Kleinen die Band zu entgleisen drohten, siegte schließlich die Beharrlichkeit, was zu einer brandneuen 4-Song-EP namens Torture World führte.



„Wir waren begeistert von Power Through Terror und bereit, so viel wie möglich auf Tour zu gehen“, erinnert sich Harrison. „Als die Platte im Februar herauskam, hatten wir eine Menge Tourneen in petto. Dann wurden wir im März festgesetzt. Es waren wirklich lange 18 Monate für uns, wie für die meisten Leute. Es gab viele Punkte, an denen wirklich schlimme Dinge passierten, und wir dachten: ‚Nun, vielleicht wollen wir die Band einfach nicht mehr machen.‘ Meine mentale Gesundheit ging immer weiter zurück. Wir hatten ein wirklich furchtbares Jahr, ehrlich gesagt.“



Aber als sich das Licht am Ende des Tunnels zu zeigen begann und Pläne für Shows und sogar Tourneen am Horizont auftauchten, begannen Harrison und seine Bandkollegen – Gitarrist Niko Gasparrini und Schlagzeuger Davier Perez – einen Hoffnungsschimmer zu spüren. „Die Gespräche begannen sich realer anzufühlen. Es gab mir ein Gefühl, das ich schon lange nicht mehr gehabt hatte. Ich vermisste die Band sogar mehr, als mir bewusst war.“



„Wir hatten keinerlei Druck oder Erwartungen, wie diese neue EP klingen sollte“, sagt Harrison. „Wir haben gemacht, was wir wollten, und das ist dabei herausgekommen. Es gibt eine größere Bandbreite an Sounds als bei unseren früheren Veröffentlichungen. Glocken, Percussion, eine Menge zusätzlicher Instrumente.“ Und die Riffs sind immer noch da.



„Ich hatte uns all diese Einschränkungen auferlegt“, gesteht der Sänger rückblickend auf die Gründung der Gruppe 2012. „Wir waren eine reine Hardcore-Band. Aber je weiter wir uns entwickelt haben, desto klarer wurde mir, dass es mir scheißegal ist, was irgendjemand von uns will oder nicht. Wir sind ein völlig anderes Wesen geworden.“

Great American Ghost – Line-Up

Ethan Harrison – Gesang

Niko Gasparrini – Gitarre

Davier Perez – Schlagzeug

Grayson Stewart – Gitarre

Wie immer richten Great American Ghost ihren Zorn gegen Heuchelei, Apathie und Selbsthass in einer dunklen Wolke aus unbarmherzig knüppelnden Riffs auf Hardcore der alten Schule. Zur Bostoner Hardcore-Tradition gehören so bahnbrechende Pioniere wie Gang Green, SSD und DYS. Auf Harrisons Hinterkopf ist das Symbol von The Hope Conspiracy tätowiert.



Wie Harrison es einmal ausdrückte: „Egal, wie viel meine Kumpels Meshuggah und Gojira hören, ich werde immer so klingen, als würde ich American Nightmare lieben, weil ich es tue.“



Und es ist diese starke Mischung aus Hardcore und Metal, die Great American Ghost so unbestreitbar spannend macht. Die Veteranen der Metal Alliance, der Warped Tour und der Never Say Die!-Tour erhielten fast von Anfang an Unterstützung von MetalSucks, New Noise und Metal Injection.



Frühere Veröffentlichungen behandelten Gefühle der Hoffnungslosigkeit, Selbstmordgedanken und Verbitterung über zerbrochene Beziehungen mit nackter Aggression. Auf Power Through Terror richtete Harrison seine Giftnadel auch nach außen und nahm die Mitschuld der Regierung an Sexhandel und Missbrauch aufs Korn; den lähmenden Kampf eines Freundes mit dem Alkoholismus; die Angst vor dem Versagen, die so viele in Apathie gefangen hält. In Prison Of Hate gab er sich sogar seiner Faszination für die Quantenphysik hin. „Es geht darum, dass das Bewusstsein keine endliche Sache ist“, erklärt er enthusiastisch.“ Was wir erleben, ist nicht unbedingt das Einzige auf dem Spektrum.



Torture World behandelt mehrere Themen mit Dringlichkeit und Leidenschaft, nicht zuletzt den Kampf um Gleichberechtigung und die daraus resultierenden sozialen Unruhen, die sich in den letzten Jahren verstärkt haben. „Als weißer, gleichgeschlechtlicher Mann bin ich nicht in der Lage zu sagen, dass ich unterdrückt bin. Es ist nicht meine Geschichte, die ich erzählen kann“, gibt Harrison zu bedenken. „Aber ich habe ein großes Problem mit der Ungleichheit, die in dieser Zivilisation, in der wir leben, herrscht. Gasparrini hat sich den Titel für die EP ausgedacht. Sobald dieser feststand, nahm Harrison ihn als kreatives Stichwort für alle Songtexte.



„Ich habe alle Texte im Studio geschrieben, da die Instrumentalstücke im Grunde schon fertig waren, als wir ankamen“, erklärt er. „Der erste Song, den ich schrieb, war Kingmaker, in dem es um QAnon geht, das ich hasse und anstrengend finde. Es handelt sich dabei um sehr dünn verschleierten Rassismus und Antisemitismus, von dem vieles aus vergangenen Generationen wiederverwertet wurde. Es ist eine extrem gefährliche Rhetorik, die von diesen Betrügern verbreitet wird, um Geld zu verdienen. Und es kotzt mich an.“



Der Titeltrack der EP verbindet atmosphärische Melodien mit unerbittlicher Härte und manövriert schnell zwischen Old-School-Death-Metal, erhebendem Hardcore und Double-Bass-getriebener Wut. Womb ist so schnell und hart wie alles, was aus den gefrorenen Wäldern Skandinaviens stammt, und pendelt wild hin und her zwischen geschwärztem Death und langsamem, knüppelndem Sludge. Death Forgives No One beschließt das Album mit einer progressiven Ausrichtung, die gleichermaßen treibend und eindringlich ist und eine fast esoterische Qualität aufweist.



„Torture World hat eine doppelte Bedeutung. Einige Songs auf der EP sind extrem politisch, und es gibt einige sehr persönliche Songs“, betont Harrison. „Beide Dinge fließen ineinander über.“



Diese Herangehensweise an die lyrische Seite der Band gilt auch für ihre Musik. Seit dem ersten Mal, als ein Punkrocker eine Gitarre mit der Handfläche gedämpft hat, gibt es eine Debatte darüber, was „echter“ Hardcore, Crossover, Thrash, Metalcore und so weiter ist. Great American Ghost sind weit entfernt von dieser Diskussion. „Ich habe diese ganze Subgenre-Sache so satt“, sagt Harrison. „Wir haben uns immer in diesem Mittelweg bewegt. Manche Leute, die Metal hören, sehen uns nicht als Metalband. Wir waren noch nie eine reine Hardcore-Band. Also ist uns das eigentlich egal. Mich interessiert nur, ob die Leute es verstehen oder nicht. Solange sie es verstehen, oder es sie verändert oder sie auf irgendeine Weise emotional berührt? Nennt uns, wie ihr wollt.“