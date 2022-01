Full Force Festival: wird um 4. Bühne erweitert

Eine riesige Überraschung zum Jahresbeginn: Wir erweitern das Full Force Festival um eine vierte Bühne!

Mit dabei sind Dana Dentata, Holding Absence, Trash Boat, und viele weitere spannende Acts!

Vom 24.-26. Juni wird endlich wieder gemoshed, geheadbanged und gebadet auf Full Force Island! Heute haben wir ein ganz besondere Bier-Bonbon für die gesamte Full Force-Family: Das Festival wird um eine vierte und etwas experimentelle Bühne erweitert – Die Backyard Stage!

Eingerahmt in den Hallen und Containern von Ferropolis, bringen wir eine Vision von Clubatmosphäre unter freiem Himmel auf das Full Force!

Von Melodic Hardcore bis Horrorcore, von Alternative Rock bis Extreme Metal oder Trap Metal – wir zeigen euch, wie abwechslungsreich und umfangreich unsere Szene ist!



Dana Dentata – Bekannt für ihren Mix aus Horrorcore, Trap Metal, Rock und Elektro-Pop, wird die Amerikanerin Euch mit Ihrer Performance das Fürchten lehren.

Die 2013 gegründete Bostoner Band Dead Poet Society, die sich mit Genre-Hopping einen Namen gemacht haben werden ganz gewiss keine Langeweile aufkommen lassen.

Die kalifornischen Hardcore-Punker von Drain werden Euch mit ihrem Sound an Bands wie Black Flag oder Wasted Youth erinnern.



Die Dropout Kings aus Phoenix, Arizona, werden zeigen, dass Nu Metal noch längst nicht der Vergangenheit angehört.

Für einen kleinen Heimvorteil sorgt die Post-Hardcore- und Alternative-Rock-Band Future Palace aus Berlin.



Holding Absence , die schon lange vor ihrem Debüt in 2019 in aller Munde waren, wollen diesen Hype nun, nach zwei Alben und mehreren Singles, endlich bestätigen.



Mora Prokaza aus Belarus, werden Euch vor Augen führen werden, wie viel Einflüsse in Avantgarde Extreme Metal stecken kann.



Scowl aus Kalifornien werden mit ihrem Hardcore-Punk die Moshpits zum Explodieren bringen.

Trash Boat werden mit ihrem Alternative Rock für Emotionen und Moshpit-Momente zugleich sorgen.



Mit ihrem Metalcore-Mix aus Nu Metal und Mathcore werden Vein.fm alle Fans von Slipknot und Converge zugleich begeistern.

Die Stuttgarter Post-Harcore-Kombo Venues wird Euch, nachdem sie sogar die britische Szene-Institution Kerrang! überzeugt hat, mitreißen und die Horrorcore-Rap-Kombo Zombiez, die bereits mit den $uicideboy$ auf Tour waren, werden die Masse in einen Dark-Trap-Albtraum mitnehmen.



Die neuen Backyard Stage soll Euch vor allem noch mehr Abwechslung auf dem Full Force Festival bieten!



Wir möchten mit dieser Line-up Ankündigung alle Zeichen auf Hoffnung setzen. Die Vorbereitungen für das 27. Full Force Festival laufen auf Hochtouren, damit im Juni 2022 in Ferropolis die Regler wieder auf 11 gestellt werden!

Ob im Moshpit vor einer der Bühnen oder im kühlen Nass des Gremminer Sees vor der epischen Kulisse aus den Baggern von Ferropolis: Wir machen Eure Full Force Holidays zu dem Urlaubsspektakel des Jahres für die gesamte Community!

Der Vorverkauf für das Full Force 2022 ist in vollem Gang. Alle Infos zum Festival und zum Vorverkauf finden sich unter www.full-force.de. Tickets sind derzeit noch ab 124,95 € erhältlich.



#staytrue – #stayfullforce #FullForceFestival

Eure Full Force Crew 🤘

Full Force 2022

24. – 26. Juni 2022, Ferropolis – Germany

www.full-force.de

Die Neuankündigungen in alphabetischer Reihenfolge:

Dana Dentata, Dead Poet Society, Drain, Dropout Kings, Future Palace, Holding Absence, Mora Prokaza, Scowl, Trash Boat, Vein.fm, Venuez, Zombiez



Alle bislang bestätigten Acts in alphabetischer Reihenfolge:

Anti-Flag, As Everything Unfolds, August Burns Red, Bleed From Within, Bob Vylan, Boston Manor, Boysetsfire, Bullet For My Valentine, Counterparts, Creeper, Crossfaith, Dana Dentata, Dead Poet Society, Dragged Under, Drain, Dream State, Ropout Kings, Emil Bulls, Equilibrium, Frog Leap, From Fall To Spring, Future Palace, Gatecreeper, Get The Shot, Gutalax, Heaven Shall Burn, Holding Absence, Imminence, Killswitch Engage, Knocked Loose, Konvent, Kvelertak, Me &That Man, Mental Cruelty, Mora Prokaza, Moscow Death Brigade, Nasty, Neck Deep, Obituary, Oceans, Of Mice & Men, One Step Closer, Orbit Culture, Portrayal Of Guilt, Raised Fist, Rotting Christ, Scowl, Seeyouspacecowboy, Silverstein, Soilwork, Stick To Your Guns, Swiss & Die Andern, The Ghost Inside, The Rumjacks, Trash Boat, Vein.fm, Venom Prison, Venues, Zeal & Ardor, Zombiez