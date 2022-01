Night Demon: kündigen Compilation-Album „Year Of The Demon“ an

Am 25. März werden die südkalifornischen Metal-Meister Night Demon ein spezielles Compilation-Album mit dem Titel Year of the Demon über Century Media Records veröffentlichen. Diese 10-Track-Sammlung besteht aus den fünf 7″-Singles der Band aus dem Jahr 2020 und enthält Originalsongs, Coverversionen und bisher ungehörte Live-Aufnahmen. Bestelle dir dein Exemplar von Year Of The Demon unter: https://nightdemonmusic.lnk.to/YearOfTheDemon. Als ersten Vorgeschmack auf das Album hat Night Demon eine neue Single veröffentlicht – eine Coverversion des Cirith Ungol-Klassikers 100 MPH [feat. Tim Baker (Cirith Ungol)]“

Als die Welt im März 2020 zum Stillstand kam, wurden Night Demons umfangreiche Tourpläne über den Haufen geworfen; ihre kreative Flamme brannte jedoch heller als je zuvor. Im Frühjahr und Sommer 2020 brachte die Band eine Reihe von fünf eigenständigen, limitierten 7″-Singles auf den Markt, die von ihren treuen Fans verschlungen wurden; alle physischen Produkte waren sofort ausverkauft. Abgesehen von den Original-Songs (die auch auf Digital-/Streaming-Plattformen veröffentlicht wurden), waren die Single-Aufnahmen exklusiv für die 7″-Vinylpressungen; sie wurden der Öffentlichkeit nie in einem anderen Format zum Kauf angeboten – bis jetzt, mit Year Of The Demon.

Year Of The Demon – Details zu den Formaten:

-Digitales Album

-Ltd. CD-Ausgabe

-Schwarze LP

-Silber-LP [limitierte Auflage: erhältlich bei Nuclear Blast (100 Stück) und in den USA (1000 Stück)]

-Lilac LP [limitierte Auflage: erhältlich bei CM Distro (500 Stück)]

-Sky Blue LP [limitierte Auflage: erhältlich bei nightdemon.net (300 Stück)]

Vorbestellung des Formats deiner Wahl: https://nightdemonmusic.lnk.to/YearOfTheDemon

Year of the Demon – Tracklist

1. Empires Fall

2. Kill The Pain

3. Are You Out There

4. Vysteria

5. In Trance (Scorpions Cover, live feat. Uli Jon Roth)

6. Fast Bikes (LeGriffe Cover)

7. 100 MPH [Cirith Ungol Cover, feat. Tim Baker (Cirith Ungol)]

8. The Sun Goes Down (Thin Lizzy Cover)

9. Wasted Years (Iron Maiden Cover, live)

10. Top Of The Bill (Scorpions Cover, live feat. Uli Jon Roth)

Seit einem Jahrzehnt ist der Name Night Demon ein Synonym für traditionellen Heavy Metal der Spitzenklasse. Das Trio, bestehend aus Jarvis Leatherby (Gesang, Bass), Armand John Anthony (Gitarre) und Dusty Squires (Schlagzeug), wird seit langem für seine herausragenden Songs, seine mitreißenden Liveshows und seine unerbittliche Arbeitsmoral gelobt. Jetzt kehren sie mit Year Of The Demon zurück, das alle fünf seltenen, vergriffenen Singles aus dem Jahr 2020 zu einem einheitlichen Kompendium zusammenfasst, das in einer breiten Palette von physischen und digitalen Formaten erhältlich sein wird. Der Grund für die Zusammenstellung dieses Albums ist einfach: Diese Songs verdienen eine breitere Veröffentlichung als die 7″-Vinyl-Sammleredition, die sie im Jahr 2020 erhielten. Year Of The Demon fängt ein Jahr im Leben von Night Demon ein, ein Jahr im Leben von uns allen, wie es keiner von uns je zuvor erlebt hat.

Für Night Demon-Fans, die sich nach frischem Material sehnen, ist 2022 wahrlich „das Jahr des Dämons“! Zusätzlich zur Compilation, die im März erscheinen wird, freut sich die Band, bekannt geben zu können, dass sie derzeit an einem neuen Studioalbum arbeitet, das am 4. November 2022 erscheinen soll. Bleibt dran für weitere Details in Kürze!

Night Demon – Line-Up:

Jarvis Leatherby – Gesang, Bass

Dusty Squires – Schlagzeug

Armand John Anthony – Gitarren

Night Demon online:

www.nightdemon.net

www.instagram.com/nightdemonmetal

www.facebook.com/nightdemon