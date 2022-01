Tankard: nehmen neues Studioalbum auf

Die deutschen Thrash-Metal-Urgesteine Tankard befinden sich derzeit im Gernhart Studio (Troisdorf) um gemeinsam mit Produzent Martin Buchwalter am Nachfolger des sehr erfolgreichen One Foot in the Grave Albums zu arbeiten. Das kommende Studioalbum wird der Soundtrack zum 40jährigen Bandjubiläum und soll im September 2022 via Reaper Entertainment veröffentlicht werden.

Frontmann Gerre kommentiert:

„Fast fünf Jahre sind seit „One Foot in The Grave ins Land gezogen!!! Wahnsinn, wie die Zeit rast, insbesondere wenn man schon etwas betagter ist wie wir… Hahaha!!!

Umso mehr freuen freuen wir uns, wieder mit Martin Buchwalter im Gernhart Studio zusammenzuarbeiten, um die nächste Scheibe aufzunehmen, die pünktlich zum 40. Bandjubiläum erscheinen soll, ganz nach dem Motto: One foot out of the grave …“



Der Titel der Platte wird noch nicht verraten. Mehr Info gibt es in Kürze – bleibt dran.



Auch wenn sich in den letzten drei Jahrzehnten viel verändert hat, eines ist gleich geblieben: Tankard sind vier Metal-Maniacs aus Frankfurt – authentisch, laut und manchmal betrunken. Und das wird wohl auch in den nächsten 40 Jahren so bleiben!

Tankard – Line-Up:

Gerre – Gesang

Andi – Gitarren

Olaf – Schlagzeug

Frank – Bass

