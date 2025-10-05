Tankard: kündigen Re-Release von „The Beauty And The Beer“ und „Thirst“ an

Nach den erfolgreichen Re-Releases von Kings Of Beer, Disco Destroyer und Himbeergeist Zum Frühstück im Jahr 2024 setzt Reaper Entertainment die exklusive Tankard-Reissue-Serie fort: Im Dezember 2025 erscheinen mit The Beauty And The Beer und Thirst zwei weitere Kult-Alben der Frankfurter Thrash-Legende neu aufgelegt auf Vinyl und CD.

Tankard Sänger Gerre kommentiert: „Endlich werden nach den CM-Alben auch die Alben der AFM-Phase wieder erhältlich gemacht! Unser Label Reaper Entertainment hat keine Kosten und Mühen gescheut, die Teile mit neuen edlen Covern von Kai Brockschmidt zu versehen und hat die Scheiben auch noch remastered! Zumindest in meiner Sammlung dürfen die Re-Releases auf gar keinen Fall fehlen…….“

Beide Alben wurden wieder im Pearlsound Studio von Alexander Ecker sorgfältig remastered und erstrahlen erneut mit brandneuem Artwork von Kai Brockschmidt.

The Beauty And The Beer (2005)

1. Ice-Olation

2. We Still Drink The Old Ways

3. Forsaken World

4. Rockstars No. 1

5. The Beauty And The Beast

6. Blue Rage – Black Redemption

7. Frankfurt: We Need More Beer

8. Metaltometal

9. Dirty Digger

10. Shaken Not Stirred

Thirst (2008)

1. Octan Warriors

2. Depostis Priates

3. Stay Thirsty!

4. Hyperthermia

5. Echoes Of Fear

6. When Daddy Comes To Play Zodiac Man

7. G.A.L.O.W.

8. Myevilfart

9. Sexy Feet Under

Die Editionen erscheinen streng limitiert:

500 Stück auf edlem Colored Vinyl im Sunburst-Effekt

500 Stück als klassische CD im Jewelcase

Die Veröffentlichung ist für den 05. Dezember 2025 angesetzt.

Mit dieser Neuauflage bekommen Fans die Möglichkeit, zwei weitere Highlights der Tankard-Diskografie in hochwertiger Ausstattung neu zu entdecken – Thrash Metal in seiner reinsten Form!

Tankard sind:

Gerre – Gesang

Frank – Bass

Andy – Gitarre

Gerd – Schlagzeug

