Riot Games: kollaboriert mit Courtney Laplante (Spiritbox)

Riot Games hat bekannt gegeben, dass Ties That Bind, der offizielle Filmsong für 2XKO, von Courtney LaPlante, der gefeierten Sängerin der zweimal für den Grammy nominierten Progressive-Metal-Band Spiritbox, gesungen wird.

Ties That Bind verbindet LaPlantes mitreißenden Gesang mit der filmischen Vision von Riot Games und liefert eine kraftvolle, hymnische Klanglandschaft, die sich zu einem epischen, mitreißenden Finale für die Spieler steigert. Die Single wird ab dem 6. Oktober um 17:00 Uhr unserer Zeit auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar sein.

Fans können den Titel hier vorab speichern: https://2xko.ffm.to/tiesthatbind.

Die Ankündigung folgt auf 2XKO, das 2v2-Kampfspiel von Riot Games mit Champions aus League Of Legends und Arcane, das in den Early Access geht und das Spiel für alle Spieler auf Windows-PCs öffnet.

Die Veröffentlichung von Ties That Bind folgt auf eine wegweisende Phase für LaPlante und Spiritbox. Spiritbox-Gitarrist und Produzent Mike Stringer war ebenfalls am Songwriting beteiligt. Die Band tourt weiterhin intensiv, um ihr aktuelles Album Tsunami Sea zu promoten. Die zweite Etappe der Tsunami Sea US-Tournee startet am 12. November.

Spiritbox online:

https://www.facebook.com/Spiritboxofficial/

https://www.instagram.com/spiritboxmusic/