Cevret: veröffentlichen ihre neue Single „Signs“

Die Schweizer Band Cevret meldet sich mit ihrer neuen Single Signs zurück. Der Song vereint das Beste aus Progressive Metal und Metalcore und thematisiert ein hochaktuelles Thema: das Erkennen von Warnsignalen – in uns selbst und in unserer Umgebung – bevor es zu spät ist.

Produziert wurde Signs gemeinsam mit führenden Brancheningenieuren, was dem Track einen modernen, druckvollen Sound verleiht. Gleichzeitig präsentiert sich Cevret in ihrer bislang härtesten, aber auch melodischsten Form.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einem professionell produzierten Musikvideo, das die emotionale Tiefe und Intensität des Songs visuell unterstreicht. Mit Signs beweist Cevret einmal mehr, dass sie zu den spannendsten Acts der Schweizer Metal-Szene gehören.