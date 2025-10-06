Pupil Slicer: veröffentlichen Video zur Single „Nomad“

Pupil Slicer beschreiben Fleshwork als „konzeptionell“, aber ausdrücklich nicht als Konzeptalbum. Die Band erschafft darin eine alles umfassende industrielle Höllenlandschaft – der perfekte Schauplatz, um die gesellschaftlichen Mechanismen zu erforschen, die Arme, Menschen mit Behinderung, queere Menschen und People of Color für politische und finanzielle Zwecke entmenschlichen und abwerten. Sängerin und Gitarristin Kate Davies verarbeitet darin persönliche Erfahrungen und beschreibt die Entfremdung und das Unbehagen, sich in dieser Welt zurechtzufinden – und den enormen menschlichen, alltäglichen Preis, den das kostet.

Sängerin/Gitarristin Kate Davies über die neueste Single der Band: „Nomad is about living in a post truth society where people are living in entire echo chambers that allow them to get caught up in massive conspiracies and how much you can dehumanize other people. It’s about naivety of masses to how malevolent and self-interested those in charge are and how to survive in this world that can just lie to justify actions that lead to the deaths of so many people; the idea of no one being safe besides those that make the rules in our society and that the internet is a wasteland of primarily disinformation and bad faith interactions.“

Die 2025er-Formation von Pupil Slicer bringt neues Talent mit: Bassist Luke Booth, dessen Beiträge den Schreibprozess perfekt abrundeten. Dieses neu belebte Line-Up wollte die melodischen Elemente des zweiten Albums Blossom bewahren und gleichzeitig die klanglichen Grenzen bis zum Äußersten ausreizen. Das Ergebnis ist ein organischeres Soundbild, befeuert von gleißender Wut, das Unvollkommenheiten als Zeichen von Leben begreift. Aufgenommen und gemischt wurde Anfang 2025 im Nø Studio in Manchester mit Produzent Joe Clayton. Das Mastering übernahm Grant Berry.

Auf einem soliden rhythmischen Fundament von Schlagzeuger Josh Andrews haben Pupil Slicer ein ursprüngliches und zugleich komplexes Bild von Aggression erschaffen. Unerbittliche Industrial-Sounds gehen in Melodien und eingängige Hooks über, die im Gedächtnis bleiben. Während die Band weiterhin Einflüsse von Acts wie Nine Inch Nails und Oathbreaker sowie lyrische und tonale Inspiration aus Film, Anime und Videospielen (u. a. Chainsaw Man, Mouthwashing und NieR) zieht, haben sie mit Fleshwork ein Monster erschaffen, das ganz und gar ihre eigene Schöpfung ist. Dieses Biest konnte nur von den Köpfen und Körpern geformt werden, die bereits den gefährlichen, dystopischen Weg gegangen sind, den sie nun für andere erhellen.

Fleshwork – Trackliste:

1. Heather

2. Gordian

3. Sacrosanct

4. Innocence

5. Black Scrawl

6. Nomad

7. Fleshwork

8. White Noise

9. Cenote

Fleshwork wird als CD, LP und digital veröffentlicht.

Pupil Slicer sind:

Kate Davies – Gesang, Gitarre

Josh Andrews – Schlagzeug

Luke Booth – Bass, Hintergrundgesang

