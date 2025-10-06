Headmind: veröffentlicht neue Single „Bad Trip“ – ein intensiver Abstieg in die Tiefen der menschlichen Seele

Aus den Ruinen der Band The Velvet Roses hervorgegangen, hat sich Headmind, gegründet im Jahr 2024, mit ihrer neuen Single Bad Trip eindrucksvoll zurückgemeldet. Begleitet wird der Song von einem intensiven Musikvideo, das die dunklen Abgründe der menschlichen Psyche in eindrucksvollen Bildern einfängt.

Bad Trip bewegt sich entlang der zerbrechlichen Grenze zwischen Klarheit und innerem Taumel. Getragen von schweren, hypnotischen Riffs, tiefen Basslinien und treibenden Drums, entfesselt der Track eine rohe, emotionale Kraft – den Schrei aus dem Innersten. Sängerin Axelle führt durch dieses Chaos mit einer Stimme, die zwischen zurückgehaltener Verzweiflung und eruptiver Befreiung oszilliert.

Das dazugehörige Musikvideo setzt diese düstere Atmosphäre visuell um: In einer rohen, beklemmenden Ästhetik verschmelzen halluzinatorische Bilder mit fragmentierter Realität. So wird Bad Trip zu einem Gesamterlebnis, in dem Musik und Bildkunst miteinander verschmelzen, um menschliches Unbehagen greifbar zu machen.

Mit dieser Veröffentlichung festigt Headmind ihren Anspruch, ein eigenes, geschlossenes Universum zwischen Grunge, Sludge und Doom zu erschaffen – jedes Stück zugleich Katharsis und Spiegel für den Zuhörer.

Die Single Bad Trip ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und markiert einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu Headmind Debütalbum, das für 2026 angekündigt ist.