Music Circus Concertbüro: gibt neue Termine für Stuttgart und Umgebung bekannt

Die Music Circus Concertbüro GmbH möchte euch über folgende Konzertankündigungen in Stuttgart und Umgebung informieren:

Samu Haber

10.10.2026, 20:00 Uhr

Porsche-Arena, Stuttgart

Die Fans des ehemaligen Sunrise Avenue-Frontmanns dürfen sich auf einen emotionalen Abend zwischen bekannten Hits und frischen Songs freuen.

Tickets: hier!

Kreator

10.04.2026, 18:20 Uhr

MHP-Arena, Ludwigsburg

Die Metal-Titanen stellen ihr sechzehntes Studioalbum Krushers Of The World vor.

Tickets: hier!

Steve Hackett

26.05.2026, 20:00 Uhr

Liederhalle, Stuttgart

Der Gitarren-Innovator mischt Solo-Highlights mit den größten Hits seiner alten Band Genesis.

Tickets: hier!

Royal Republic

30.01.2026, 20:00 Uhr

Wagenhallen, Stuttgart

Die vier Schwedenrocker haben die Mission, Herzen zum Schmelzen und Boxen zum Glühen zu bringen.

Tickets: hier!

Vaentis

23.01.2026, 20:00 Uhr

Im Wizemann, Stuttgart

Die deutsche Metalcore-Formation, die bislang unter dem Namen Neverland In Ashes bekannt war, tritt ab sofort als VÆNTIS auf. Diese Namensänderung geht mit einer musikalischen Weiterentwicklung einher, die eine neue künstlerische Ausrichtung widerspiegelt.

Tickets: hier!