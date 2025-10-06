Music Circus Concertbüro: gibt neue Termine für Stuttgart und Umgebung bekannt

Die Music Circus Concertbüro GmbH möchte euch über folgende Konzertankündigungen in Stuttgart und Umgebung informieren:
10.10.2026, 20:00 Uhr
Porsche-Arena, Stuttgart
Die Fans des ehemaligen Sunrise Avenue-Frontmanns dürfen sich auf einen emotionalen Abend zwischen bekannten Hits und frischen Songs freuen.
Tickets: hier!
10.04.2026, 18:20 Uhr
MHP-Arena, Ludwigsburg
Die Metal-Titanen stellen ihr sechzehntes Studioalbum Krushers Of The World vor.
Tickets: hier!
26.05.2026, 20:00 Uhr
Liederhalle, Stuttgart
Der Gitarren-Innovator mischt Solo-Highlights mit den größten Hits seiner alten Band Genesis.
Tickets: hier!
30.01.2026, 20:00 Uhr
Wagenhallen, Stuttgart
Die vier Schwedenrocker haben die Mission, Herzen zum Schmelzen und Boxen zum Glühen zu bringen.
Tickets: hier!
23.01.2026, 20:00 Uhr
Im Wizemann, Stuttgart
Die deutsche Metalcore-Formation, die bislang unter dem Namen Neverland In Ashes bekannt war, tritt ab sofort als VÆNTIS auf. Diese Namensänderung geht mit einer musikalischen Weiterentwicklung einher, die eine neue künstlerische Ausrichtung widerspiegelt.
Tickets: hier!