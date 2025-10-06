Sleep Theory: kündigen Tournee für 2026 an

Sleep Theory kündigen ihre erste EU/UK Headliner-Tournee an, die am 8. Februar 2026 in Glasgow beginnt. Die Band wird natürlich für einige Shows bei uns Station machen! Unterstützt werden Sleep Theory auf ihrer ersten Headline-Tournee von The Pretty Wild!

Sleep Theory – Shows in Deutschland, Zürich und Wien

18.02.2026 Hamburg, Logo

19.02.2026 Berlin, Hole 44

23.02.2025 Wien, Flex

26.02.2026 Zürich, Dynamo

27.02.2026 München, Technikum

Tickets: https://sleeptheoryofficial.com/tour

Sleep Theory touren mit ihrem kürzlich veröffentlichten Debütalbum Afterglow im Gepäck, das jetzt über Epitaph Records erhältlich ist. Mit Afterglow beweist die Band, dass sie bereit ist, auf die nächste Stufe zu nehmen, indem sie Schwung, Hooks und den Punch liefert, auf den der moderne Rock gewartet hat.

In nur zwei Jahren haben sich Sleep Theory zu einem der aufregendsten neuen Namen der Heavy-Music-Szene entwickelt. Ihre Fusion aus Hard Rock und Metalcore mit Pop- und R&B-Einflüssen schafft Hymnen, die emotional genauso treffen wie sie es klanglich tun. Gelobt von Jelly Roll und David Draiman (Disturbed) führt der Sänger Cullen Moore den Vorstoß mit einer Stimme an, die an die zeitlose Kraft klassischer Pop-, R&B- und Rock-Ikonen erinnert, während die Band ihren Sound auf neue Höhen treibt.

Sleep Theory haben mit Shinedown, Falling In Reverse und Beartooth getourt, und diese bevorstehende Headliner-Tour markiert einen entscheidenden Moment in ihrer Karriere, indem sie ihre elektrisierende Liveshow zum ersten Mal dem Publikum in der EU und im Vereinigten Königreich präsentieren.

Sleep Theory online:

https://www.facebook.com/sleeptheoryband

https://www.instagram.com/sleeptheoryofficial/#