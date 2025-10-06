Orden Ogan: veröffentlichen Single „Conquest – Live In Oberhausen“

Die deutsche Dark-Power-Metal-Institution Orden Ogan haben eine Live-Version ihres Fan-Favorites Conquest veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album The Order Of Fear, das im Juli 2024 über Reigning Phoenix Music hier erschienen ist. Seht euch das Video hier an:

Stream / Download: https://ordenogan.rpm.link/conquestlivePR

Aufgenommen während der Tour Of Fear in der ausverkauften Turbinenhalle in Oberhausen, fängt diese Version die pure Energie und den elektrisierenden Zusammenhalt von Band und Publikum ein. Conquest hat sich in kürzester Zeit zu einem festen Bestandteil der Orden Ogan-Setlist entwickelt – und die neue Live Single zeigt, warum: messerscharfe Riffs, gigantische Refrains und ein Publikum, das mit der Band verschmilzt. Einmal mehr beweisen Orden Ogan: echter Power Metal lebt auf der Bühne – laut, episch und unvergesslich!

Frontmann Sebastian „Seeb“ Levermann kommentiert: „Conquest hat sich innerhalb der letzten zwölf Monate nach Release des The Order Of Fear-Albums zu einem der absoluten Fan-Favourites, vor allem live, entwickelt. Diese Aufnahme entstand in der ausverkauften Turbinenhalle (Oberhausen, Germany) auf Orden Ogans Tour Of Fear. Ich denke es ist uns gelungen, die Energie zwischen Band und Publikum einzufangen. Enjoy!“

Verpasst nicht die Gelegenheit, Conquest und viele weitere Hymnen von Orden Ogan live auf ihrer kommenden Tour zusammen mit Wind Rose und Angus McSix zu erleben. Die Tour-Termine findet ihr hier:

