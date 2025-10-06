Black & Damned: veröffentlichen Musikvideo zu Falcos Klassiker „Jeanny“

Die deutsche Heavy-Metal-Band Black & Damned hat ein brandneues Musikvideo zu ihrer aktuellen Single veröffentlicht: ein kraftvolles Cover von Falcos legendärem Hit Jeanny, das pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum des Songs erscheint, der ursprünglich 1985 veröffentlicht wurde. Seht euch das Video hier an:

Jeanny läuft ab sofort bei allen digitalen Streaming-Plattformen auf: https://blackanddamned.rpm.link/jeannyPR

Gitarrist Micha Vetter erinnert sich an seine erste Begegnung mit dem Song: „Damals, mit 17 Jahren, hat mich dieser Song sofort an den Eiern gepackt! Die Story und die Emotionen des Songs haben mich völlig in den Bann gezogen. Ich war schon einige Jahre Falco-Fan, aber dieser Song hat sich direkt in mein Hirn eingebrannt! Falco war für mich ein herausragender Künstler. Ich habe ihn nicht einfach nur als Sänger gesehen – für mich war er der Inbegriff eines echten Künstlers. Jeanny war nicht nur ein Song, sondern ein Monument, das er geschaffen hatte! Und jetzt, zum 40. Jubiläum, wollten wir diesem Song eine Hommage widmen. Natürlich sollte der Song so originalgetreu wie möglich bleiben, aber gleichzeitig eine Version werden, die nach Black & Damned klingt. Als Metal-Band musste natürlich ein kleines Gitarrensolo rein, und wir wollten, dass der Song bombastisch klingt. Deshalb haben wir ihn mit einem Orchester „groß“ gemacht. Und weil für mich beim Original einfach alles perfekt war, haben wir auch unser Video so nah wie möglich am Original gestaltet – damit sich Falco-Fans durch unser Video an die alten Zeiten erinnern können.“

Die Geschichte von Black & Damned begann im Jahr 2020, mitten in der globalen Pandemie. Gitarrist & Bassist Michael Vetter (ex-Pump) und Sänger Roland Seidel (ex-Wasteland) beschlossen, in dieser Phase der Lähmung aktiv zu werden und gemeinsam eine neue Band ins Leben zu rufen. Das Ergebnis: eine Symbiose aus der Energie von Iron Maiden, der Dunkelheit von Black Sabbath und der Verspieltheit von Helloween.

Ihre ersten beiden Alben Heavenly Creatures (2021) und Servants Of The Devil (2023), produziert von Achim Köhler (Brainstorm, Primal Fear u.a.), sorgten für große Aufmerksamkeit in der Szene. Nach zahlreichen Shows mit Vicious Rumors, Rage und Tankard, veröffentlichte die Band im März 2025 ihr drittes Werk Resurrection über ROAR, produziert von Ex-Primal-Fear-Gitarrist Stefan Leibing. Herausgekommen ist ein tiefgründiges, melodisches und melancholisches Heavy-Metal-Album voller zeitloser Hymnen.

Mit Jeanny schlagen Black & Damned nun die Brücke zwischen Pop und Metal – eine Hommage an einen der größten Künstler der Musikgeschichte, umgesetzt mit der unverwechselbaren Handschrift der Band!

Black & Damned sind:

Roland „Bobbes“ Seidel – Gesang

Michael Vetter – Gitarre

Aki Reissmann – Gitarre

Pappe Lee – Bass

Axel Winkler – Schlagzeug

Black & Damned online:

https://www.facebook.com/blackanddamned/

https://www.instagram.com/black_and_damned/