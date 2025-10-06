Asenblut: veröffentlichen neue Single “Bruderschaft”, eine Hymne auf die Gemeinschaft und Brüderlichkeit

Die deutsche Pagan-Metal-Band Asenblut veröffentlicht ihre brandneue Single inklusive neuem Video mit dem Titel Bruderschaft – ein Song, der aus einem einzigartigen und kraftvoll-kreativen Moment heraus entstanden ist.

Bruderschaft wurde an einem kreativen Wochenende geschrieben, das von Nächten am Lagerfeuer, kalten Getränken und tiefgründigen Gesprächen geprägt war. Aus dieser einzigartigen Atmosphäre heraus entstand ein Track, der pure Willenskraft verkörpert: ein loderndes Feuer, das auch nach zwei Jahrzehnten in ihrer Musik, Kunst und Kreativität weiterbrennt.

Bruderschaft ist eine Hymne über Loyalität, Ausdauer und Einigkeit: an alle, die Asenblut Seite an Seite unterstützt haben, aber auch an diejenigen, die sich gegen sie gestellt haben. Jede Herausforderung, jedes Hindernis hat das Wachstum der Band beflügelt. Widerstand führt zu Stärke und ihn zu überwinden, sei es in kleinen Schritten oder in großen Schlachten, ist der Weg, den Asenblut gemeinsam gehen: als Band, als Fans, als Bruderschaft.

Musikalisch liefert Mate „Balrogh“ Balogh eine wilde und hymnische Komposition, während Tim „Tetzel“ Wagner in den Texten zwei Jahrzehnte voller Kämpfe, Triumphe und unerschütterlicher Loyalität zum Ausdruck bringt. Die Kraft und Intention des Tracks wird durch den Mix und das Mastering von Andrea Testori (StreetRec Studio) noch verstärkt und verfeinert.

Bruderschaft ist mehr als nur ein Song. Es ist eine Ansage. Eine Feier der Widerstandsfähigkeit, der Loyalität und der unzerbrechlichen Verbindung, die Asenblut und ihre Community auszeichnet.

Derzeit arbeitet die Band im Studio an ihrem neuen Album, das in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 über Massacre Records veröffentlicht werden soll.

Asenblut sind:

Tetzel – Gesang

Balrogh – Schlagzeug

Sash – Bass

Alex – Gitarre

Chris – Gitarre