Laura Cox: veröffentlicht brandneue Single „Not Your Story“ – eine Rockhymne, die auch auf der aktuellen Tour zu hören ist

Die französische Modern-Rock-Musikerin Laura Cox meldet sich mit ihrer brandneuen, bisher unveröffentlichten Single Not Your Story zurück. Zum Start ihrer aktuellen Tour erscheint ein Track, der eine kompromisslose Welle purer Rockenergie entfesselt. Ein neues Kapitel, das den Geist ihres gefeierten Albums Trouble Coming weiterträgt und gleichzeitig eine dunklere, drängendere Seite offenbart.

Angetrieben von einem tickenden, Sekundenzeiger ähnlichen Rhythmus, der den Puls des Songs bestimmt, entfaltet sich Not Your Story mit stetig wachsender Spannung. Klick für Klick baut sich ein rauer, gitarrenlastiger Rocktrack auf, mit unverkennbarem 90er‑Jahre‑Vibe, scharfkantigen Riffs, treibenden Drums und Laura Cox’ charakteristischer Stimme, die sich kraftvoll ihren Weg durch den Sound bahnt.



Inhaltlich taucht der Song tief ein in ein Geflecht aus Ehrgeiz, Druck und Identität. Er beschreibt den Moment, in dem die Jagd nach den Träumen anderer zur Falle wird. Dort, wo die Grenze zwischen Inspiration und Besessenheit zu verschwimmen beginnt. Mit Zeilen, die die Hörer dazu herausfordern, ihren eigenen Weg zu hinterfragen, wird Not Your Story sowohl zur Warnung als auch zum Weckruf: Wenn der Traum nicht deiner ist, warum läufst du ihm hinterher?

Laura Cox im Frühjahr 2026 unter dem Motto Troubled auf Tour!

14.03.2026 Worpswede – Music-Hall

15.03.2026 Hamburg – Knust

17.03.2026 Berlin – Kesselhaus

18.03.2026 Halle – Objekt 5

19.03.2026 Erfurt – Gewerkschaftshaus

21.03.2026 Isernhagen – Bluesgarage

22.03.2026 Dortmund – Piano

24.03.2026 Augsburg – Spektrum

25.03.2026 Wien – Vienna Blues Spring

27.03.2026 Roth – Bluestage

28.03.2026 Reichenbach – Die Halle

29.03.2026 Bensheim – Musiktheater Rex